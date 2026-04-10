Nowe wieści ws. stacji, która miała zagrozić TV Republika. „Bliżej nam do konserwatywnego spojrzenia”

Jak informował dziennik „Rzeczpospolita”, redaktorem naczelnym NP ma zostać Wojciech Surmacz (w przeszłości pełnił on m.in. funkcję prezesa Polskiej Agencji Prasowej).

Z najnowszych wieści dot. stacji: w ostatnich tygodniach zaszły zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmieniono kwotę kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 140 tys. zł (wcześniej było to 5 tys. zł), przekazała redakcja Wirtualnych Mediów. Nowym właścicielem Newsmax Gateway Poland została firma Newsmax Gateway (zarejestrowana w Holandii – jej prezeską jest Aleksandra Krstić). Zarówno ona, jak i poprzednia holenderska spółka – Adria DTH – należą do koncernu Telekom Srbija (z Serbii).

Nową siedzibą redakcji jest Ursynów, a nie – jak wcześniej – warszawski Mokotów.

Niebawem ruszy portal Newsmax Polska. „Bliżej jest nam do konserwatywnego spojrzenia”

Surmacz, który jest producentem wykonawczym stacji, poinformował, że portal Newsmax Polska uruchomiony zostanie 20 kwietnia (w poniedziałek). Dowiedzieć można się tego z listu otwartego, udostępnionego m.in. w mediach społecznościowych.

Przyznał on w nim, że redakcji „bliżej jest do konserwatywnego spojrzenia”. „W naszej pracy chcemy pokazywać newsy oraz fakty, a te są obiektywne i dalekie od jakiejkolwiek idei. Jednocześnie stanowczo podkreślamy, że nie jesteśmy i nie będziemy medium skrajnym, ani politycznym narzędziem żadnego środowiska. Naszą ambicją jest realny pluralizm: obecność różnych poglądów, opinii ii idei na antenie oraz tamach serwisu – zawsze w granicach prawa, faktów i zasad etyki dziennikarskiej” – podkreślił.

Jak podała redakcja tygodnika „Press”, do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej trafił wniosek o rejestrację znaku słowno-graficznego Newsmax Polska.

