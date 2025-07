Moneta sprzedana 6 tys. razy drożej. Wszystko to przez kuriozalną pomyłkę

W Australii podczas jednej z aukcji sprzedano 50-centową monetę za ponad 3 000 dolarów australijskich (ponad 7 000 złotych). Moneta zyskała uznanie w oczach kolekcjonerów z powodu błędu popełnionego w mennicy.

Australijska moneta wybita na kruszcu przeznaczonym dla Samoa. Inny kształt i skład

Moneta pochodzi z 2002 roku. W mennicy popełniono błąd podczas wybijania. 50-centów wybito na nieprawidłowym materiale. Normalnie do wybicia monety półdolarowej używa się stopu miedzi i niklu (75 proc. do 25 proc.). Standardowe 50-centów ma kształt dwunastokąta.

Moneta sprzedana na aukcji omyłkowo wybita została na materiale przeznaczonym na walutę Samoa, którą są tale. Wyprodukowana jest z mosiądzu (miedź i cynk) oraz ma kształt sześciokąta. Jest unikatowa w skali kraju, nie widziano dotychczas innych egzemplarzu 50-centów z tym błędem.

Scott Waterman z domu aukcyjnego Roxbury powiedział w rozmowie z Yahoo Finance, że nie ma „niczego podobnego” do tej monety. „To również inny stop, co czyni go bardzo przyciągającym wzrok. Jest bardzo, bardzo nietypowy, unikatowy. Jest jednym egzemplarzem” – opisał monetę.

Nietypowa moneta sprzedana na aukcji ponad 6 tys. razy drożej niż wartość nominalna

Podczas aukcji sprzedano monetę za 3 050 dolarów australijskich – ponad 6 000 razy więcej niż jej wartość nominalna. Waterman błąd popełniony w mennicy nazwał "całkiem szalonym" i „nietypowym”.

„Królewska Mennica Australijska bije monety wielu innych krajów w regionie, również ich monety. Bardzo, bardzo rzadko zdarza się, żeby któraś z nich przeszła na drugą stronę i myślę, że właśnie tak się stało w tym przypadku” – próbował wyjaśnić zagadkę wybicia australijskiej monety na materiale przeznaczonym na monetę z Samoa.



„W Australii obserwujemy naprawdę wysokie ceny monet z błędami w porównaniu z innymi krajami” – dodał.

