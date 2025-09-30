Piekielnie trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Polegniesz już na 3. pytaniu!

Oto najnowszy trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Tym razem pytania są tak skomplikowane, że nawet ekspert może mieć problemy ze zdobyciem kompletu punktów!
Jesienna pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszcza. To, co widzimy za oknami, zdecydowanie bardziej przypomina środek listopada niż przełom września i października.
Na małą poprawę nastroju mamy dla was najnowszy trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Test składa się z 10 pytań z różnych dziedzin m.in. geografii, polityki czy kultury. Aby zdobyć komplet punktów, musicie odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania.
Chociaż zadanie może wydawać się łatwe – bo każde pytanie zawiera tylko dwie możliwe odpowiedzi do wyboru, to w wielu przypadkach trzeba sporo pogłówkować. To jak, podejmiecie wyzwanie?
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Polegniesz już na 3. pytaniu!Pytanie 1 z 10 Zmiana czasu na zimowy odbywa się zawsze 29 października
