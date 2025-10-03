Inwazyjny grzyb w polskich lasach. Leśnicy apelują

Przełom września i października to tradycyjnie w Polsce sezon dla grzybiarzy. Pogoda ostatnimi dniami jednak nie rozpieszczała. Temperatura spadła, co nie wróży obfitym zbiorom grzybów w polskich lasach.

Inwazyjny grzyb w polskich lasach. Nadleśnictwo informuje

Nadleśnictwo Hajnówka poinformowało, że w okolicach Puszczy Białowieskiej zaobserwowano nietypowy gatunek grzyba. Chodzi o borowika amerykańskiego (Aureoboletus projectellus). Grzyb jest jadalny, ale leśnicy nie są zadowoleni z jego obecności w lasach – jest to gatunek obcy dla naszego ekosystemu.

„Borowik amerykański może być inwazyjny, rozprzestrzenia się w Europie kosztem rodzimych grzybów. Może zaburzać naturalne zależności w lasach i osłabiać lokalną różnorodność biologiczną” – napisało nadleśnictwo.

Złotoborowik wysmukły, bo taką inną nazwę nosi, ma delikatny smak, trochę orzechowy lub kwaskowaty. Występuje głównie w Ameryce Północnej, a w Europie pojawił się w latach 80. XX wieku. Po raz pierwszy na naszym kontynencie zaobserwowano go na terenie Litwy. Stamtąd zaczął rozprzestrzeniać się w kierunku zachodnim i północnym.

Leśnicy ostrzegają, że grzyb szybko się rozprzestrzenia i wypiera rodzime dla naszego ekosystemu gatunki. Jego obecność zaburza naturalną równowagę lasów.

Apel nadleśnictwa

Kapelusz borowika amerykańskiego jest początkowo wypukły i nigdy nie spłaszcza się całkowicie. Jego powierzchnia jest sucha i matowa. Ma charakterystyczną „falbankę” na krawędzi kapelusza. Trzon grzyba jest żółty lub brzoskwiniowy, silnie bruzdowany ze żłobkowaną powierzchnią.

Nadleśnictwo Hajnówka apeluje do grzybiarzy o wszelkie informacje o napotkaniu borowika amerykańskiego.

„Jeśli widziałeś go w Puszczy Białowieskiej poinformuj nas o tym” – prosi w swoim wpisie.

