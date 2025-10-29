Tyle kosztują znicze w 2025 r. Dyskonty prześcigają się w promocjach

Jak podaje „Rzeczpospolita”, eksport zniczy z Polski osiągnął w 2024 roku wartość 727 milionów euro (blisko 3,1 miliarda złotych). Nasz kraj jest pod tym względem liderem – ustępujemy jedynie Chinom. Dziennik powołuje się na dane z Trade Center oraz Akcenty, z których wynika też m.in. to, że nasze państwo ma 16,2 procentowy udział w globalnym rynku zniczy. Najwięcej od Polaków kupują Niemcy, Holendrzy i Rumuni. Na plecach przedsiębiorcy czują jednak oddech Wietnamczyków, którzy znaleźli się na ostatnim miejscu podium w zestawieniu.

W tym roku znicze są średnio o około 10% droższe niż w tym samym okresie w roku 2024 – podaje serwis forsal.pl. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie chętniej zaopatrują się w nie w dyskontach, a nie w przycmentarnych sklepach – u lokalnych handlarzy. Co ciekawe, wzrost cen powoduje, że zabierają je niekiedy z grobów, by wykorzystać ponownie – m.in. po wymianie wkładu czy wyczyszczeniu od zewnątrz i w środku. Niektórzy naprawiają nawet zużyte plastiki – kleją je lub podmalowują.

Mimo to wciąż większość z nas kupuje nowe znicze lub wkłady w sklepach – szczególnie przed ważnymi dniami, takimi jak Uroczystość Wszystkich Świętych czy Zaduszki (wydarzenia obchodzone kolejno 1 listopada, czyli – tym razem – w sobotę i 2 listopada – w niedzielę). Mogą jednak zdecydować się też na zakup zniczy w internecie – np. poprzez platformę zniczownia.pl. Wkłady można tam kupić już od około 2 PLN. Jeśli chodzi o pojemniki na nie, ceny zaczynają się od ok. 10 zł i – w zależności od motywu i wielkości – kwoty rosną. Istnieje opcja zakupu całej paczki (15 sztuk) czerwonych, podstawowych zniczy – za prawie 50 zł (co daje ponad 3 PLN/szt.).

Tu kupisz tanie znicze. Podstawowe wersje nawet od 2 zł za szt.

Jeśli chodzi o oferty popularnych marketów – przykładowo w ALDI za szklany znicz zalewany o wysokości 11 centymetrów zapłacimy niecałe 2 zł. W Biedronce natomiast ogłoszono promocję – za dwa zakupione produkty kolejny, trzeci, otrzymujemy za darmo. Cena za znicz szklany o wys. 12 cm to prawie 4 zł (nieco ponad 2,5 PLN/szt. – gdy skorzystamy z promocji i kupimy trzy), a za 24-centymetrowe wersje – niecałe 7 zł. Również w NETTO możemy kupić znicze – podstawowe wersje kosztują ok. 5 zł, a te, które palą się dłużej – blisko 7 zł.

Jeśli nie znajdziemy czasu na wybranie się do sklepu lub zamówienie zniczy online, przy cmentarzach spotkać może nas niemiła niespodzianka – znicze, które dostaniemy od lokalnych handlarzy, są znacznie droższe. Za zwykłe – czerwone, białe lub czarne – produkty zapłacimy od 10-15 PLN. Za nieco większe będziemy musieli dać o 50% więcej niż w dyskontach.

