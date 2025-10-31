Polacy coraz częściej rezygnują z sanatoriów. NFZ apeluje

Długie kolejki i wysokie ceny? Obecnie sanatoria wcale nie są tak oblegane, jak miało to miejsce w przeszłości. Zwłaszcza zimą nie brakuje wolnych miejsc. Rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder w rozmowie z money.pl próbowała wyjaśnić tę kwestię.

Dlaczego Polacy rezygnują z pobytu w sanatorium?

– Najczęściej wskazywane przyczyny rezygnacji to trudne warunki pogodowe, obowiązki domowe czy konieczność opiekowania się bliskimi. Seniorzy narzekają też na zbyt krótki dzień i mrozy – mówiła. Wytłumaczenia trafiają się też mniej oczywiste.

– Jeden z kuracjuszy zwrócił skierowanie, ponieważ w sanatorium, do którego miał jechać, nie było bezpłatnego Wi-Fi – opowiadała Leder. W innym przypadku kuracjusz narzekał, że budynki sanatorium w Kołobrzegu nie są ze sobą połączone i można przeziębić się podczas przechodzenia z jednego do drugiego.

NFZ apeluje w sprawie skierowań do sanatorium

Kuracjuszy nie przekonują nawet niższe ceny, wprowadzone od 1 października 2025 roku w sanatoriach wyznaczanych przez NFZ. Od 1 października do 30 kwietnia, za pokój z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym zapłacimy 32,60 zł za dobę.

Pokój z częściowym węzłem to opłata 27,90 zł, a najprostszy pokój bez węzła – 23,10 zł za dobę. W sezonie letnim od 1 maja do 30 września ceny są nieco wyższe: to odpowiednio 40,90 zł, 34,40 zł i 28,50 zł za dobę. Warto jednak pamiętać, że za leczenie i zabiegi płaci NFZ, a kilka grup może liczyć na zwolnienia.

NFZ apeluje, by w razie rezygnacji zgłaszać swoje decyzje urzędnikom. – Rozumiemy, że powody bywają różne, ale prosimy o szybką informację. Dzięki temu ktoś inny może skorzystać z wolnego miejsca – mówiła Leder. Z informacji NFZ wynika, że w niektórych województwach nawet 80 proc. pacjentów oddaje skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

