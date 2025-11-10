Archeolodzy rozszyfrowali tajemniczy wzór. Tajemnica „Góry Węża” rozwiązana

Teraz zespół naukowców z Uniwersytetu w Sydney przedstawił nowe dowody, które mogą wreszcie ujawnić prawdziwe przeznaczenie tego niezwykłego miejsca.

Jak wyjaśnia główny autor badań, doktor Jacob Bongers, archeolog cyfrowy, do precyzyjnego zmapowania terenu użyto specjalistycznych dronów. Okazało się, że otwory nie są rozmieszczone przypadkowo — tworzą geometryczne wzory przypominające inkaskie khipu, czyli system zapisu informacji za pomocą sznurków i węzłów.

– To niezwykłe odkrycie, które poszerza naszą wiedzę o dawnych praktykach księgowych w Andach i poza nimi – dodaje naukowiec.

Monte Sierpe. Starożytne centrum handlu?

Badania próbek gleby przyniosły kolejne tropy. W otworach znaleziono ślady kukurydzy i trzciny, używanej do wyplatania koszy. To może oznaczać, że miejsce służyło jako przedinkaskie targowisko, coś w rodzaju pchlego targu.

– Wędrowni handlarze, rybacy, rolnicy mogli spotykać się tutaj, by wymieniać towary. Te doły mogły być formą społecznej technologii, przestrzenią, która łączyła ludzi – mówi doktor Bongers na łamach portalu sciencedaily.com.

Monte Sierpe leży między dwoma inkaskimi ośrodkami administracyjnymi, w strategicznej strefie ekologicznej łączącej góry i wybrzeże. Zdaniem badaczy, królestwo Chincha mogło stworzyć to miejsce do handlu, a Inkowie później przekształcili je w system księgowy i rozliczeniowy.

Drony odkrywają ukryte wzory Andów

Choć Monte Sierpe jest znane od 1933 roku, kiedy po raz pierwszy opublikowano zdjęcia w „National Geographic”, jego prawdziwe znaczenie długo pozostawało tajemnicą. Dopiero drony umożliwiły stworzenie dokładnej mapy terenu.

– Do czasu wprowadzenia technologii dronów obszar Monte Sierpe był niezwykle trudny do zmapowania. Teraz widzimy, że to miejsce ma ogromne znaczenie naukowe – mówi profesor Charles Stanish z University of South Florida.

Najnowsze analizy potwierdzają, że Monte Sierpe mogło pełnić funkcję magazynu, punktu redystrybucji i księgowości towarów. Zespół planuje teraz dalsze badania, by ustalić, jakie gatunki roślin i produktów mogły być tam przechowywane. – To odkrycie nie tylko przybliża nas do zrozumienia historii Inków, ale też pokazuje, jak nauka potrafi obalać mity i przywracać rdzennym społecznościom ich dziedzictwo – podsumowuje profesor Stanish.

Badania zostały opublikowane 10 listopada w prestiżowym czasopiśmie Antiquity i wsparte przez Uniwersytet w Sydney, Uniwersytet Południowej Florydy oraz Ministerstwo Kultury Peru.

