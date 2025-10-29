Niezwykłe odkrycie w Jerozolimie. Archeolożka aż krzyknęła z ekscytacji

Przedmiotem tym jest fragment glinianego naczynia o wielkości zaledwie dwóch i pół centymetra. Pochodzi z czasów Asyrii – został wykonany 2700 lat temu i zawierał pierwsze znane archeologii świadectwo korespondencji między wspomnianym imperium a Królestwem Judy.

Na naczyniu znajdują się zapiski – zostały wykonane przy użyciu pisma klinowego. Czas ten jest okresem tzw. Pierwszej Świątyni (ok. 1000–586 r. p.n.e.). Zdaniem naukowców list wysłany został przez pracowników asyryjskiego dworu do Jerozolimy. Znajdowało się tam zapytanie o spóźnioną płatność trybutu (podatku) – tłumaczy – za IAA – redakcja portalu Live Science.

Pasjonatka nie kryła szczęścia. „Przesiewałam ziemię i nagle zauważyłam skorupę”

– Inskrypcja stanowi bezpośredni dowód oficjalnej korespondencji między imperium asyryjskim a Królestwem Judy – mówi Ayala Zilberstein. Jej zdaniem odkrycie to "pogłębia rozumienie obecności Asyrii w Jerozolimie i skali jej wpływu na sprawy polityczne Królestwa Judy" – uważa kierowniczka wykopalisk, które nadzoruje instytucja Israel Antiquities Authority.

Mający wielkość zaledwie jednego cala fragment przedmiotu odkryty został w okolicy Ściany Zachodniej (Western Wall), w pobliżu Wzgórza Świątynnego. W Parku Narodowym Emek Czurim przesiewano właśnie ziemię i to właśnie w trakcie tego procesu natrafiono na wyjątkowy artefakt z zamierzchłych czasów.

Z ziemi wyciągnęła go amatorka Moriah Cohen, związana z Archaeological Experience. W projekcie uczestniczyć mogą turyści i wolontariusze, dla których jest to jedyna w swoim rodzaju okazja, by wziąć udział – obok specjalistów – w pracach archeologicznych z prawdziwego zdarzenia. – Przesiewałam ziemię i nagle zauważyłam skorupę z dziwnym wzorem – wspomina pasjonatka, cytowana w komunikacie praasowym IAA. – Kiedy zorientowałam się, że to nie ozdoba, tylko pismo klinowe, aż krzyknęłam z ekscytacji! – przyznaje.

To list ponaglający. Asyria domagała się zapłaty podatku

Odłamek jest najprawdopodobniej fragmentem pieczęci królewskiej. – Zawierały one krótki napis w piśmie klinowym, opisujący zawartość przesyłki lub jej adresata – sugerują eksperci. Znalazła się tam wzmianka o terminie płatności, który wyznaczono na pierwszy dzień miesiąca Av, czyli letniego miesiąca w kalendarzu żydowskim i mezopotamskim.

