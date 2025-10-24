Archeolodzy w szoku. O takim znalezisku nawet nie marzyli

Włoscy archeolodzy otworzyli datowany na dwa tysiące lat wstecz sarkofag odnaleziony w Grobowcu Cerbera w położonym niedaleko Neapolu miasteczku Giugliano. Jak poinformowali, wewnątrz znajdowało się doskonale zachowane ciało człowieka, przykryte całunem i otoczone przedmiotami używanymi podczas starożytnych rytuałów pogrzebowych.

Zespół pod kierownictwem Simony Formoli przygotowywał się do otwarcia komory od miesięcy. Po wstępnym badaniu wnętrza mikrokamerą, naukowcy zdecydowali się wejść do grobowca. Cytowana przez serwis „Popular Mechanics” główna badaczka określiła jego stan na „zdumiewający”.

W sarkofagu znajdowały się m.in. słoiczki z maściami oraz narzędzia do pielęgnacji ciała, używane podczas rytuałów oczyszczania. Tak staranne przygotowanie pochówku sugeruje, że zmarły był osobą wysoko postawioną, prawdopodobnie członkiem rodziny, dla której wzniesiono mauzoleum.

Analizy laboratoryjne wykazały, że ciało pokryto kremami zawierającymi komosę i piołun, substancje wykorzystywane w starożytności do konserwacji tkanek. Całun, który przetrwał w niemal nienaruszonym stanie, prawdopodobnie uległ mineralizacji dzięki specyficznemu mikroklimatowi w grobowcu.

Aktualnie trwają szczegółowe badania nad strukturą tkaniny, jakością włókien i techniką ich wytwarzania, które mogą ujawnić więcej o statusie społecznym zmarłego. Naukowcy analizują także DNA oraz mikroskopijne ślady pyłków i substancji organicznych, by poznać środowisko, w jakim dokonano pochówku.

Według Mariano Nuzzo z włoskiego Ministerstwa Kultury, „Grobowiec Cerbera w dalszym ciągu dostarcza cennych informacji na temat terytorium Flegrei w pobliżu Liternum, poszerzając wiedzę o przeszłości i oferując możliwości prowadzenia badań o charakterze multidyscyplinarnym”.

Ministerstwo podkreśla, że odkrycie ma ogromne znaczenie naukowe. Badacze mają nadzieję, że wyniki pomogą lepiej zrozumieć życie, kulturę i obrzędy pogrzebowe mieszkańców starożytnego Neapolu sprzed dwóch tysiącleci.

