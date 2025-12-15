Te zwierzęta polują na nietoperze. Zaskakujące odkrycie naukowców

Badacze z Bad Segeberg i Lueneburga dokonali odkrycia, które w osłupienie wprawić może miłośników zwierząt. Obserwacje prowadzone przez naukowców doprowadziły do wniosków, że szczury polują na nietoperze.

Odkrycie badaczy z Niemiec. Szczury polują na nietoperze

Jedną z metod jest działanie w ukryciu – gryzonie podkradają się do odpoczywających nietoperzy by zaatakować. Druga metoda jest bardziej zaskakująca – szczury atakują nietoperze w locie.

Naukowcy zaobserwowali, że szczury stają na tylnych łapach, a w utrzymaniu równowagi pomagają im ogony. Przednie łapy wykorzystywane były do chwytania przelatujących nietoperzy. Niektóre złapane zwierzęta szybko kończyły swój żywot.

Zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Wymiana patogenów i mutacje

Niemieccy naukowcy zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie niosą ze sobą odkryte interakcje pomiędzy szczurami a nietoperzami. Badacze obawiają się, że w wyniku polowań szczurów na nietoperze pomiędzy oboma gatunkami dojść może do groźnej wymiany patogenów. W efekcie może dojść do rozprzestrzeniania się chorób, które są niebezpieczne dla zwierząt lub ludzi. Zjawisko musi być dokładniej zbadane. Pod uwagę wziąć należy, jak wpływa ono na ekosystemy miejskie, które słyną z licznej obecności szczurów.

W rozmowie z niemiecką rozgłośnią NDR temat poruszył biolog Florian Gloza-Rausch.

– Wiemy z czasów pandemii, że nietoperze i szczury mogą przenosić choroby. Jeśli teraz szczury polują na nietoperze, może to prowadzić do mutacji wirusów – powiedział ekspert.

W jego opinii odkryte przez naukowców interakcje pomiędzy szczurami a nietoperzami nie stanowią bezpośredniego zagrożenia w jego kraju. Biolog podkreślił jednak, że w innych częściach naszego globu konsekwencje zdrowotne mogą być poważniejsze.

