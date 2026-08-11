Jak zniechęcić włamywacza? Eksperci podpowiadają sposoby na zabezpieczenie domu
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Jak zniechęcić włamywacza? Eksperci podpowiadają sposoby na zabezpieczenie domu

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Włamywacz z łomem, zdjęcie ilustracyjne
Włamywacz z łomem, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / vchalup
Zabezpieczenie domu przed włamywaczem zależy od wielu czynników. Czasami są to kwestie, które nawet nie przyszłyby nam do głowy.

Eksperci przypominają, że dla włamywaczy wybór ofiary zaczyna się na długo przed wejściem do mieszkania. Najpierw zwracają oni uwagę na brak nadzoru i wyszukują słabe punkty. Interesuje ich m.in. poziom oświetlenia działki, widoczność terenu wokół budynków.

Włamywacze zwracają uwagę na wiele rzeczy. Jak im nie pomagać?

Najlepsze warunki stwarzają dla nich zaniedbane i paradoksalnie wysokie ogrodzenia, a także zacienione, gęsto zarośnięte podwórka.
Łatwo zrozumieć, że wiąże się to z wygodą manipulowania przy oknach. Jeśli przestępca może przez dłuższy czas pozostać

niezauważony, w spokoju rozpracuje każde zabezpieczenie. Oczywiście brak rolet lub krat w oknach, a zwłaszcza uchylone okiennice, może tylko bardziej zachęcić włamywacza do akcji.

Oczywiście proces obserwowania domu może chwilę trwać. Osoby o nieczystych intencjach mogą poczuć się zachęcone przez wypchaną skrzynkę pocztową czy opuszczone przez kilka dni rolety. Wtedy wiedzą, że właściciel jest na urlopie i mogą spokojnie działać. Czasami nie muszą nawet sprawdzać samego mieszkania, bo pomoc dostaną w mediach społecznościowych. Publikowane na bieżąco zdjęcia z wyjazdu mogą wystarczyć.

Specjaliści zwracają uwagę na rosnącą liczbę włamań i apelują o rozwagę. Kupienie drogich zabezpieczeń technicznych może czasem nie wystarczyć. Warto dołożyć do tego kilka podstawowych środków ostrożności, by nie ułatwiać przestępcom ich niemoralnego fachu.

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Źródło: WPROST.pl