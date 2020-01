Pytanie do Elona Muska

Kapsuła Dragon pokazywana dzisiaj podczas spotkania ma zapewnić powrót amerykańskich astronautów do podróży kosmicznych w amerykańskich rakietach i kapsułach. Początkowo do ISS – International Space Station a potem na Księżyc. Moim zamiarem jest rozwinięcie polskiego szkolenia astronautów w Akademii Lotniczej w Dęblinie, przed laty prowadzonego przez mojego Tatę – dr. Tadeusza Gajewskiego.

Dzisiaj podczas spotkania z kierownictwem Space X i NASA w Space X HQ wnuk dr. Gajewskiego, Grant Blaisdell, mój syn – Amerykanin z polskim sercem, zada pytanie, które może wesprzeć ten plan, i doprowadzić do skoku na nową orbitę kosmiczną dla polskiego rozwoju i ekonomii kosmicznej i planu astronautów. To znaczy dla rozwoju polskich kosmicznych przedsiębiorców i programu dla polskich astronautów!

To jest moment, by rozpocząć nową współpracę kosmiczną z USA i z amerykańskimi kosmicznymi przedsiębiorcami, którzy mogą zainwestować i zaryzykować. Tak jak my po stronie polskiej. Dla tych, którzy tradycyjnie wątpią w ambitny plan – robię to w stylu kalifornijskim. Tutaj jedno spotkanie może doprowadzić nie tylko do powstania nowej firmy ale i czasami nowego przemysłu lub jego gałęzi.

By do takiego spotkania doszło, trzeba wykazać się wytrzymałością finansową, upartą wizją (ważniejsza niż to, ile masz na koncie) i rozmachem wizji i przekonywującej drogi realizacji – no i ponieważ jesteśmy w Los Angeles – umiejętnością wprowadzenia elementu Hollywood i Fun! Musi być element konstruktywnej rozrywki, by realizować ambitne plany na najwyższych orbitach. Nowy reality show, gdzie w krótkich odcinkach występuję z nową formą dynamicznej rozmowy o kosmosie również poprzez modę, styl, filantropię i muzykę.

Siła wytrzymałości finansowej i kreatywności jest tu ceniona. Jest to ta siła, która powoduje że mogę pozwolić sobie i tworzyć tego typu „odlotowe" ventures. A Grant jest w tym znakomity. Amerykanom bardzo imponuje, że Grant tak sobie dobrze radzi na ziemi europejskiej, a zwłaszcza i w Warszawie i Londynie. To jest bardzo cenione, bo typowy Amerykanin nie jest zbyt wytrzymały na dłuższy pobyt w Europie. Amerykanom imponuje, że Grant jest współzałożycielem blockchainowego start-upu Coinfirm. Jednocześnie nie rezygnuje ze swojej pasji muzycznej i rozwijającej się w Los Angeles kariery muzycznej.

Jego zaangażowane we wsparcie planów kosmicznych i w USA, i być może w Polsce, jest też unikalne i cenione w Los Angeles i Dolinie Krzemowej. Dlatego i Elon Musk i Jim Bridenstine słuchają uważnie pytania Granta, w którym skupił się na sprawie związanej z rozwijanym również i w Polsce Copernic Space, która ma wielkie konsekwencje dla rozwijanego przez nas platformy systemu kosmicznego. Wyobraźnia technologiczna Polaków jest zawsze bardzo wysoka. Co wstrzymuje innowacje w Polsce, to brak innowacyjnego kapitału.

Z Grantem przygotowaliśmy się na spotkanie. Chodzi i o skalę i rozmach wizji, by mogła ona dać wystrzał wielkim możliwościom, które zwrócą uwagę. Nawet Elona Muska i Jima Bridenstine'a. I tutaj też to mamy. Dlatego spotykamy się z Muskiem.

Przypominam, ze zaaranżowałam spotkanie jako Lady Rocket Media, by mieć dużo lepszą możliwość zadania pytania jako postać medialna, ponieważ Elon łatwo zbywa szefów firm technologicznych. Umówiliśmy się, ze Grant zada pytanie, podczas gdy ja zajmuje się odpowiedzią. Jesteśmy twórcami wielu kosmicznych ventures o różnym polu ryzyka! Czołowa jest platforma dla przemysłu kosmicznego na na ziemi, Copernic Space która umożliwi rewolucyjne zgromadzenie Space IP przy wykorzystaniu technologii blockchain, która umożliwia udostępnienie tych technologii kosmicznych innym, którzy chcą je rozwijać i finansować. Platforma CopernicSpacce powstała również, by połączyć projekty kosmiczne z nowa metodą finansowania i dynamicznymi prywatnymi funduszami – tak trudnymi do zdobycia dla innowacji kosmicznych, które musza polegać na wolnych i często za małych rządowych funduszach. Za małych nawet w USA.

Chcieliśmy zdobyć zaangażowanie i obietnicę od szefa NASA i Elona Muska, że otworzą swoją technologię i będziemy mogli zając się umieszczeniem jej na platformie Copenric Space. Wyobraź sobie udostępnienie nieodpłatne IP Space X. Elom Musk odpowiedział, ze jest gotowy przekazać za darmo całą swoją IP, bo wierzy w system otwarty i chce, by inni również mogli opracować rakiety i technologie z nimi związane!

Granta sztuka zadania pytania, by dostać taką odpowiedź, zarejestrowaną przez nasze kamery, była niesłychana! Teoretycznie i praktycznie stwarza możliwość szybkiego stworzenia start up ów wykorzystujących technologie Space X, z możliwością stworzenia ich w Polsce?! Sercem tego układu jest opracowywany w Polsce Copernic Space – technologia. Ja w tym czasie rozwijam i finansuję możliwości intensywnego działania kosmiczno-medialnego w USA. Polega to na intensywnym i wizjonerskim IR, PR, modelach biznesowych i wielu przyjęciach i wydarzeniach. No i pracy nad mediami, które w USA piszą o kosmosie tylko technologicznie. A dla mnie kosmos to sztuka, muzyka, medycyna, moda, kultura, filmy, newsy ekonomia i najnowsze metody finansowania. Dlatego założyłam własne media. Kablowa telewizja już je prowadzi.

Polska potrzebuje prawdziwego przemysłu – a raczej – ekonomii kosmicznej. Jeszcze raz powiem. To nie tylko rakiety i satelity, to medycyna, moda, muzyka, podróże, literatura, filmy, software, szkolenie astronautów, wykreowanie uczelni, to konferencje, nieruchomości, jak wybudowanie Centrum Kosmicznego i wielka nowa ekonomia. To sprawa zmiany klimatu! To rozwój nowego typu przedsiębiorczości, prawa, dyplomacji, sil wojskowych i myśli strategicznej. Przemysł kosmiczny to następna rewolucja i skok dla ludzkości, Również moralny. Tak jak moja misja w USA – „Bądźmy lepsi na Ziemi, nim polecimy w kosmos". Również na ziemi i w kosmosie! Kto jest gotowy, by zobaczyć czy oferta Elona Muska może być wykorzystana, by powstała pierwsza średniej wielkości polska rakieta kosmiczna sfinansowana z partnerami US. Widziałam na Reagan Defense Forum szefową Northrop Grumman..

Pytanie Granta zabrało 4 minuty i przekażemy to jako załącznik Video.