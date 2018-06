Powrót szkolnych stołówek

Nowelizacja trafiła wczoraj do konsultacji społecznych. Jako jeden z głównych elementów zmian prawa oświatowego MEN wskazuje "obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia".

Resort edukacji tłumaczy, że obecnie w prawie oświatowym nie istnieje obowiązek prowadzenia stołówki szkolnej. - Zapewnienie uczniom dostępu do gorących posiłków oraz planowany rządowy program „Stołówka szkolna” zachęci samorządy prowadzące szkoły podstawowe do odtworzenia stołówek i kuchni w szkołach. Jednocześnie rozwiązania te doprowadzą do stworzenia właściwych warunków spożywania posiłku w szkole i będą sprzyjać kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw prozdrowotnych wśród dzieci - pisze MEN.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że samorządy najprawdopodobniej będą mogły sięgać po środki z dotacji celowej aby dostosować szkolną infrastrukturę do nowych wymagań.