Trwa rekrutacja do szkół średnich. Jak możesz pomóc swemu dziecku?

Przy wyborze szkoły na pewno nie powinno się kierować wyłącznie miejscami zdobywanymi przez placówki w różnych rankingach. Osiągane w nich wyniki to nie wszystko. Bardzo ważna jest również atmosfera, która panuje w szkole, młodzież musi się w niej dobrze czuć i chcieć do niej chodzić. Skąd jednak wiedzieć, czy w danej placówce atmosfera jest dobra? Warto np. porozmawiać o tym z absolwentami tej szkoły lub rodzicami dzieci, które już się w niej uczą.

„Poszłabym do tej szkoły sama i po prostu spróbowała się po niej rozejrzeć, zobaczyła, jakie ona na mnie robi wrażenie. Myślę, że jeżeli pani sekretarka się do nas uśmiecha, jeżeli dzieci są otwarte, uśmiechnięte i mówią nam: »dzień dobry«, witają kogoś zupełnie obcego, nowego w szkole, to to już jest bardzo dobry prognostyk, to już świadczy o tym, że tam jest fajna atmosfera i że tam są jakieś relacje” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl tutor, coach i edukator Magdalena Niemczuk-Kobosko, ekspert serwisu Szkoła średnia bez tajemnic.

Oczywiście może być tak, że dziecku nie poszedł egzamin ośmioklasisty lub gimnazjalny i nie dostanie się ono do wymarzonej szkoły, co je podłamie. Ważne jest wówczas wsparcie rodziców. „Dorośli będący blisko młodego człowieka, który przeżywa właśnie swoją pierwszą bardzo dużą porażkę życiową, powinni zadbać o to, żeby nie wpłynęła ona na jego samoocenę. Bo on bardzo często zaczyna myśleć: »no skoro się nie dostałem, to znaczy, że się nie nadaję, że jestem gorszy, że zawiodłem«” – zauważa psycholog Anna Tulczyńska, ekspert serwisu Szkoła średnia bez tajemnic. Poza tym należy pamiętać, aby nie obarczać od razu dziecka winą za jego niepowodzenie, nawet jeśli faktycznie na to zasłużyło, bo np. nie przykładało się do nauki – czas na rozliczenia przyjdzie później, na razie trzeba raczej starać się pocieszać młodą osobę, podtrzymywać ją na duchu.