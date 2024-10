Policja reaguje na skandal na meczu w Gdańsku. Dwaj pseudokibice zatrzymani

W sobotę podczas meczu V ligi w Gdańsku pomiędzy Stoczniowcem Gdańsk a Sokołem Bożepole Wielkie doszło do brutalnego ataku grupy zamaskowanych osób na kibiców przyjezdnej drużyny. Chuligani wyrwali flagę gości i pobili kilku kibiców, w tym 14-letnie dziecko i osobę niepełnosprawną.

Dulkiewicz: W Gdańsku nie ma miejsca na akty bezmyślnej przemocy

Do sprawy odniosła się prezydentka Gdańska. „Podczas meczu V ligi pomiędzy Stoczniowcem Gdańsk a KS Sokół Bożepole Wielkie doszło do skandalicznych wydarzeń. Zamiast emocji sportowych, na trybunach doszło do brutalnej bijatyki. Około 20 chuliganów wbiegło na stadion i pobiło kibiców Sokoła, w tym osoby starsze, a nawet niepełnosprawne dziecko!” – napisała na Facebooku.

Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała stanowcze działania w tej sprawie.

„W Gdańsku nie ma miejsca na takie akty bezmyślnej przemocy i agresji. To nieakceptowalne zachowanie musi spotkać się z surowymi konsekwencjami! W najbliższym czasie zaproszę szefa Pomorski Związek Piłki Nożnej, aby osobiście porozmawiać o tych wydarzeniach i podjąć stosowne kroki, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości” – dodała.

Policja: Zatrzymaliśmy pseudokibiców, którzy wtargnęli na trybuny

Jeszcze w sobotę późnym wieczorem pomorska policja poinformowała o zatrzymaniu pseudokibiców, którzy wtargnęli na trybuny.

„Gdy tylko policjanci otrzymali informację o tym, że na meczu doszło do niebezpiecznej sytuacji, a sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, oficer dyżurny na miejsce skierował policjantów prewencji. Równolegle nad sprawą pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku” – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Policjanci na miejscu zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu. Następnie starali się dotrzeć do świadków zdarzenia i rozmawiali z osobami, które mogły mieć o nim wiedzę.

„Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska kibicowskiego i zabezpieczonym dowodom policjanci zidentyfikowali i zatrzymali 2 najbardziej agresywnych mężczyzn, którzy brali udział w tym zdarzeniu. Dziś o godzinie 21.35 w ręce kryminalnych z Gdańska trafił 21- latek, kolejny 37- letni mężczyzna został zatrzymany o godzinie 23.15” – poinformowali.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni na komendę, a funkcjonariusze wykonują z nimi czynności procesowe.

