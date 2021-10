Zbliża się konferencja Warsaw Model United

Licealiści widzą, że po przekroczeniu progu dorosłości przyjdzie im zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi m.in. klimatu czy nierówności ekonomicznych. Już teraz nie unikają tych tematów, o czym świadczą realizowane rok rocznie konferencje Warsaw Model United.

Inspirację dla uczniów Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie stanowią anglojęzyczne konferencje Model United Nations, polegające na „modelowaniu” obrad ONZ. Ich uczestnicy podzieleni na komitety, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, UNESCO czy Rada Bezpieczeństwa, i debatują na aktualne, globalne tematy.

W warszawskim liceum o ONZ

Podobny schemat zastosowany zostanie podczas konferencji Warsaw Model United, która odbędzie się w dniach 22-25 października 2021 w budynku Liceum oraz ADN Centrum Konferencyjnym w Warszawie. Jak podkreślają organizatorzy, w tym roku wydarzenie odbywa się po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, która w wielu młodych ludziach, w tym licealistach, rozbudziła potrzebę podjęcia działania i zainteresowania się światem polityki. „Młodzież czuje się coraz bardziej odpowiedzialna za swoją przyszłość, zaczyna zdawać sobie sprawę z bezczynności rządzących, których miejsce sama zaraz obejmie” – zapewniają.

Tegoroczny temat przewodni konferencji to „ONZ w wielobiegunowym świecie” . To pojęcie ma odzwierciedlić dzisiejszą sytuację geopolityczną, kiedy nie mamy już jedno skoncentrowanego ośrodka władzy na świecie i polaryzacja sił wywiera coraz większy wpływ na jakości życia ludzi, co dobrze widzi i mocno odczuwa także, a zwłaszcza młodzież.

WawMUN to nie tylko ciekawe debaty, ale też jedyna w swoim rodzaju okazja na nawiązanie międzynarodowych znajomości. Uczestnicy przyjeżdżają nie tylko z największych polskich miast, ale także z całej Europy. Będą reprezentanci szwajcarskich czy duńskich liceów. Co ważne, w organizację konferencji zaangażowani są głównie uczniowie Liceum Batorego.

Patronem medialnym konferencji Warsaw Model United jest Wprost.