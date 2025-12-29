Jak 2025 r. zmienił polską szkołę. „To będzie największe wyzwanie”
Dzieci w klasie, zdjęcie ilustracyjne
Dzieci w klasie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Dmitry Pistrov
Różne tempo, różne potrzeby, różne cele życiowe – a mimo to wciąż próbujemy uczyć wszystkich według jednego schematu. Rok 2025 przyniósł zmianę myślenia: elastyczność przestała być wyjątkiem, a stała się koniecznością.

Rok 2025 był w edukacji czasem głębokiego przewartościowania. Po latach intensywnych zmian technologicznych, które w wielu miejscach świata przesunęły uwagę na narzędzia i platformy, coraz wyraźniej powraca fundamentalne pytanie: czym właściwie jest dobra szkoła – i komu ma dziś służyć? Coraz częściej dostrzegamy, że nowoczesna edukacja to coś więcej niż przeniesienie treści do sieci. To proces, który wpływa nie tylko na poziom wiedzy, ale także na dobrostan, motywację i zdolność młodych ludzi do funkcjonowania w świecie pełnym presji i niepewności.

Współtworząc amerykańskie liceum online (JDJ International Open Schools), obserwuję na co dzień, jak różne modele nauczania przekładają się na realne doświadczenia uczniów i ich rozwój. To doświadczenie prowadzi do wniosku, że największym wyzwaniem nie jest technologia sama w sobie, lecz sposób, w jaki ją wykorzystujemy, by budować proces uczenia się, który naprawdę służy człowiekowi.

Edukacja zdalna: od narzędzi do relacji

