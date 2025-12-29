Dobre wieści dla Kaczyńskiego. Tak Polacy widzą przyszłość PiS-u

W sondażach partyjnych – niezależnie od pracowni, która je realizuje – podium przedstawia się w następujący sposób: na pierwszym miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugą pozycję, a na najniższym stopniu podium plasuje się Konfederacja.

Braun wdarł się na podium. Sensacyjny sondaż partyjny

Od tej „reguły” pojawił się jeden wyjątek, który został uchwycony w sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Z badania wynika, że wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, zdobywając 35,29 proc. głosów, a na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,21 proc.

Na trzecim miejscu doszło jednak do zmiany. Zajęła je Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,18 proc. Tym samym wyprzedziła Konfederację, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 10,67 proc. respondentów.

Polacy o przyszłości PiS-u. Dobre wieści dla Kaczyńskiego

W najnowszym badaniu, które zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” zadano pytanie nie o to, na kogo Polacy planują głosować w wyborach, a czy w ich ocenie Prawo i Sprawiedliwość może przejąć władzę w 2027 r. 53 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, a 47 proc. jest przeciwnego zdania.

Do wyników sondażu odniósł się prof. Kazimierz Kik. W ocenie politologa za zmianą władzy przemawiają trzy czynniki. – Trwająca wojna w Ukrainie będzie nasilała poczucie niepewności. Po drugie, rządzący Ameryką ruch MAGA narzuca swój populistyczny punkt widzenia, a Polacy traktują USA jako sojusznika. Po trzecie, pozycja koalicjantów KO jest bardzo słaba – stwierdził ekspert. – Ale zmiana władzy w Polsce do końca nie jest dziś jednak pewna, szczególnie, że walki frakcji wewnątrz PiS osłabiają tę partię i nie wiadomo, czym to się zakończy – podsumował politolog.

Czytaj też:

Polacy „rozdali” prezenty politykom. Nawrocki i Tusk na czele. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Historyczny symbol przeniesiony. Tak Polacy ocenili decyzję Nawrockiego