W sytuacji zagrożenia, komu zaufają Polacy? Wcale nie są to Stany Zjednoczone

„Na kogo może liczyć Polska w przypadku zagrożenia?” – pytali pracownicy Opinii24. Najwięcej, bo 27 proc. Polaków, wierzy głównie w pomoc krajów Unii Europejskiej. Tylko 15 proc. wskazało głównie pomoc Stanów Zjednoczonych. Drugi najczęstszy wynik pokazuje nasze pesymistyczne nastawienie. Aż 24 proc. badanych sądzi, że nie mamy co liczyć ani na pomoc USA, ani UE.

Sondaż. Kto najbardziej ufa Amerykanom?

Optymistycznie nastawione pozostaje 18 proc. społeczeństwa. Tylu Polaków ufa, że w równym stopniu możemy liczyć na pomoc Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. 15 proc. pytanych w dniach od 2 do 4 lutego ankietowanych stwierdzało, że nie wie lub nie ma zdania w tej kwestii.

Wiarę w Stany Zjednoczone podtrzymują głównie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz osoby głosujące w ostatnich wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego. 41 proc. osób z tej grupy wskazuje USA jako naszego najważniejszego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa. W USA wierzy 20 proc. mężczyzn i tylko 10 proc. kobiet.

Z kolei na pomoc krajów Unii Europejskiej częściej wskazują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (53 proc.) oraz Rafała Trzaskowskiego. Unię Europejską częściej wybierają też osoby z wyższym wykształceniem (30 proc.). Mężczyźni (22 proc.) oraz osoby ze średnim wykształceniem (23 proc.) sądzą, że nasz kraj mógłby liczyć w takim samym stopniu na pomoc UE i USA.

Sondaż. Polacy coraz mniej lubią Amerykanów

Spadek zaufania do amerykańskiego sojusznika wiąże się ze spadkiem sympatii do całego narodu, co z kolei związane może być z kontrowersyjną polityką Donalda Trumpa. W 2023 roku wg IBRiS mieszkańców USA pozytywnie oceniało 72 proc. Polaków, a negatywnie zaledwie 2 proc. Teraz pozytywnych odpowiedzi jest już tylko 49 proc., a negatywnych 11.

Aż 41 proc. badanych wybrało opcję obojętną. Z powodu takich wyników Amerykanie spadli z wysokiego, drugiego miejsca rankingu, na jedenaste. Pokazuje to, jak szybko z proamerykańskich nastrojów przeszliśmy do silnego sceptycyzmu.

