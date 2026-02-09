Kto najlepszym prezydentem Polski? Nawrocki goni lidera. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu, który został zrealizowany przez UCE Research na zlecenie Onetu, respondenci zostali zapytani, którego z prezydentów RP oceniają najlepiej. Najwięcej wskazań zdobył Aleksander Kwaśniewski, który uzyskał wynik na poziomie 29,6 proc.

Kto najlepszym prezydentem Polski? Nawrocki z wysokim wynikiem

Na drugiej pozycji uplasował się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc. głosów. Podium zamyka Andrzej Duda, na którego zagłosowało 12,4 proc. badanych. W dalszej części stawki znaleźli się: Lech Kaczyński (8,9 proc.), Lech Wałęsa (5,4 proc.) i Bronisław Komorowski (4 proc.). 7,8 proc. ankietowanych zaznaczyło wariant „żaden z powyższych”, a kolejne 6,8 proc. nie umie umie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Badanie UCE Research zostało przeprowadzone w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.

Pół roku prezydentury Nawrockiego.

6 lutego minęło pół roku od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa.

„W tym czasie Prezydent RP złożył 15 inicjatyw ustawodawczych, 23 ustaw zawetował i 147 podpisał. Mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 64 nominacje sędziowskie i asesorskie, nadał 35 nominacji profesorskich i wręczył ok. 4,3 tys. odznaczeń państwowych. Odbył 18 wizyt zagranicznych, 10 razy przyjmował głowy państw i szefów rządów oraz przyjął 15 listów uwierzytelniających. W ostatnich dniach Karol Nawrocki rozpatrzył 8 wniosków o ułaskawienie (zastosował prawo łaski wobec 3 osób, odmówił wobec 5)” – czytamy na oficjalnej stronie prezydenta.

Jednocześnie politycy ekipy rządzącej określają Karola Nawrockiego mianem „wetomatu”, który próbuje utrudniać wprowadzanie zmian. Z kolei prezydent podkreśla, że podpisuje dobre ustawy, a sprzeciwia się tym, które są obarczone błędami. Na linii gabinet Donalda Tuska – ośrodek prezydencki iskrzy także za sprawą sporu o nominacje ambasadorskie. W tej kwestii wciąż trwa pat.

