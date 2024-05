Matura 2024. Co to jest błąd kardynalny?

Błąd kardynalny to błąd, który często przekreśla szanse maturzysty na dostanie się na wymarzone studia. Na czym polega błąd kardynalny i czy łatwo go popełnić?

Co to jest błąd kardynalny na maturze?

Błąd kardynalny to rodzaj błędu, który można popełnić na maturze z języka polskiego. Nie dotyczy on zadań zamkniętych, ale otwartych z ostatniej części egzaminu. Do błędów kardynalnych zalicza się np. błędy dotyczące fabuły utwory będącego lekturą obowiązkową na języku polskim. Egzaminator może uznać również za błąd kardynalny nieznajomość losów postaci z danej lektury.

Czy błąd kardynalny unieważnia maturę?

Jeśli absolwent popełni na maturze błąd kardynalny, otrzyma 0 punktów z rozprawki. Nie oznacza to jednak, że automatycznie nie zda egzaminu z języka polskiego. Jeśli prawidłowo rozwiąże wszystkie pytania dotyczące czytania tekstu ze zrozumieniem lub testu historycznoliterackiego, wciąż może zdobyć dość punktów, by zdać egzamin.

Trzeba jednak mieć na uwadze to, że absolwenci szkół średnich, którzy marzą o tym, by dostać się na studia językoznawcze lub humanistyczne, powinni uzyskać jak największą liczbę punktów z egzaminu maturalnego. Błąd kardynalny na maturze z języka polskiego może zatem obniżyć lub przekreślić ich szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię.

Co to jest błąd rzeczowy?

Błąd kardynalny bywa mylony z błędem rzeczowym. Błąd rzeczowy ma jednak niższą rangę i nie skutkuje unieważnieniem rozprawki. Za błąd rzeczowy uważa się m.in. błędną klasyfikację utworu literackiego względem epoki czy pomylenie nazwiska autora.

