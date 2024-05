Stan Roberta Fico poprawia się. Szpital wydał nowy komunikat

Placówka medyczna, gdzie od ubiegłego tygodnia przebywa Robert Fico wydał krótkie oświadczenie na temat obecnego stanu zdrowia premiera Roberta Fico.

„Lekarze zapewniają, że stan pacjenta ustabilizował się. Klinicznie jest coraz lepiej, komunikuje się, stan zapalny powoli słabnie. Rober Fico pozostaje pod naszą opieką” – wskazano.

Premier Słowacji Robert Fico od środy przebywa w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy, gdzie trafił po zamachu na swoje życie, do którego doszło po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlová. Sprawca podejrzany o ten czyn został oskarżony o usiłowanie zabójstwa z premedytacją, za co grozi mu dożywocie. Minister spraw wewnętrznych Słowacji ujawnił jednak, że Juraj C. mógł nie być „samotnym wilkiem”, jak wcześniej sądzono.

