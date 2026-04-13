Pilny komunikat ministerstwa. Wrażliwe dane Polaków zagrożone

Już w zeszłym roku policja ostrzegała przed rosnącą liczbą oszustw internetowych. „Przestępcy działają coraz sprytniej podszywają się m.in. pod członków rodziny, znajomych, pracowników banków, a nawet funkcjonariuszy policji, wykorzystując technologię i emocje, by wzbudzić zaufanie i nakłonić do wykonania przelewu lub podania kodu BLIK” – czytamy . Jak zaznaczono, przez pierwsze półrocze 2025 roku odnotowano prawie 52 tysiące tego typu przestępstw.

Ministerstwo ostrzega

13 kwietnia resort finansów ostrzegł w mediach społecznościowych przed oszustami, którzy podszywają się pod ministerstwo. „Zachęcają do aktywacji konta na platformie Quantum AI. Obiecują duże i szybkie zyski, aby wyłudzić dane wrażliwe” - przekazano. Zwrócono też uwagę, aby nie wypełniać formularzy znajdujących się na podejrzanych stronach.

Jak uchronić się przed przestępstwami?

Policjanci zwracają uwagę, aby przede wszystkim nie podawać nikomu danych logowania do bankowości internetowej ani też nie udostępniać nieznajomym kodów BLIK. Nie należy też instalować aplikacji wysyłanych w wiadomościach ani nie klikać w linki przesyłane w ten sposób. Warto również ustalić limity dzienne transakcji i powiadomienia push, wówczas szybciej można dostrzec nieautoryzowaną próbę płatności.

Jeśli zadzwoni do ciebie osoba podająca się np. za pracownika banku i przekaże, że wykryto podejrzaną aktywność na twoim koncie i poprosi o potwierdzenie transakcji kodem BLIK – natychmiast się rozłącz i skontaktuj się z infolinią banku.

Jeżeli zadzwoni lub napisze do ciebie ktoś, kto będzie się podawał za członka twojej rodziny, przyjaciela lub znajomego i poprosi o pomoc finansową – również zweryfikuj jego tożsamość. Przerwij rozmowę i natychmiast skontaktuj się bezpośrednio z tą osobą, korzystając ze sprawdzonego źródła.

Przypominamy, że oszuści mogą podszywać się również pod numery telefonów, w szczególności ogólnodostępne numery instytucji lub banków.

Senior zaufał oszustom. Ten błąd kosztował go milionCzytaj też:

Jedna wiadomość może kosztować utratę danych i pieniędzy. Resort alarmuje