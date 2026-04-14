Ruszył Marsz Żywych. Wśród uczestników ocalali z Auschwitz

Marsz odbywa się co roku w Jom Ha-Szoa, czyli w święto upamiętniające ofiary zagłady. W tym roku przypada ono we wtorek 14 kwietnia. Organizatorem tego wydarzenia jest międzynarodowa organizacja March of The Living.

Pochód rozpoczął się około godz. 13.30 przy głównej bramie z napisem „Arbeit macht frei” należącej do byłego niemieckiego obozu Auschwitz I. Następnie uczestnicy skierowali się do byłego Auschwitz II-Birkenau. Trasa ma długość około trzech kilometrów.

Ocalali pojawili się w Oświęcimiu

Jak zapowiedziała organizacja, „w atmosferze wstrząsającego widowiska, pośród konfliktu z Iranem, 50 ocalałych z Holokaustu ze społeczności żydowskich z całego świata i Izraela, w wieku od 80 do 98 lat” będzie przewodzić Międzynarodowemu Marszowi Żywych z Auschwitz do Birkenau w 2026 r. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie 50 innych ocalałych nie mogło wziąć udziału w wydarzeniu. Z ustaleń Gazety Krakowskiej wynika, że w wydarzeniu po raz 22. wziął udział m.in. ocalały z zagłady 98‑letni Nate Leipciger.

Poinformowano, że w tym roku do ocalałych dołączyło „7000 uczestników z kilkudziesięciu krajów, przekształcając podróż, która niegdyś symbolizowała śmierć, w żywy symbol pamięci, odporności i ciągłości” . Według organizatorów, „ich obecność – w czasie, gdy liczba żyjących ocalałych gwałtownie maleje – podkreśla zarówno pilną potrzebę pamięci, jak i odpowiedzialność za kontynuowanie ich historii” .

Utrudnienia na drogach

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu przekazała informacje dotyczące utrudnień na drogach. 14 kwietnia od godz. 8.00 do 20.00 całkowicie zostanie wstrzymany ruch na ulicy Więźniów Oświęcimia, od ulicy Obozowej do ulicy Legionów. W tych samych godzinach nastąpi też całkowite wstrzymanie ruchu na ulicach Leszczyńskiej oraz Męczeństwa Narodów oraz Ofiar Faszyzmu.

