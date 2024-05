Kiedy jest zakończenie roku szkolnego? W tym roku uczniowie szybciej skończą naukę

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Uczniom zostały już ostatnie tygodnie nauki i poprawianie ocen, które później znajdą się na świadectwach. W tym roku dzieci i młodzież mają powody do radości, bo zakończenie szkoły odbędzie się wcześniej niż zwykle.

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2023/2024?

Termin uroczystego zakończenia roku szkolnego regulują przepisy. Niewiele osób wie, ale uroczystość zakończenia roku szkolnego powinna przypadać w pierwszy piątek po 20 czerwca. W tym roku szkolnym 20 czerwca przypada w czwartek, dlatego uczniowie mają ogromne szczęście, bo uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się w piątek 21 czerwca.

Zakończenie szkoły dotyczy uczniów szkół podstawowych, a także ponadpodstawowych z wyłączeniem maturzystów. Absolwenci ostatnich klas szkół ponadpodstawowych zakończyli naukę jeszcze przed weekendem majowym, 26 kwietnia 2024 roku.

Kiedy jest rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025?

22 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje letnie. Potrwają one nie do 31 sierpnia, tak jak zwykle, ale do 1 września. Uczniowie wrócą do szkół dopiero 2 września i własnie tego dnia rozpocznie się nowy rok szkolny 2024/2025.

Czy w wakacje szkoły są czynne?

Większość szkół w wakacje jest nieczynna. W tym czasie mogą odbywać się remonty i generalne porządki przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W niektórych placówkach oświatowych organizowane są jednak letnie półkolonie dla chętnych lub zajęcia z cyklu „Lato w mieście”. Warto zapoznać się z ofertą placówek i dowiedzieć, czy w szkole dziecka nie ma tego rodzaju zajęć na wakacje.

