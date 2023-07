Kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Uczniowie nie wrócą do szkół 1 września

Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się później niż zazwyczaj, co bardzo cieszy uczniów. W szkole będą musieli pojawić się dopiero 4 września. Sprawdzając harmonogram zauważyć można także, że przez cały rok szkolny czekać ich będzie jeszcze kilka takich okazji do odpoczynku. Kiedy nastąpi kolejna przerwa od nauki?

Dlaczego uczniowie nie pójdą do szkoły 1 września?

Zmiana daty rozpoczęcia roku szkolnego możliwa jest w uzasadnionym przypadku. Wymieniony został on w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 27 czerwca 2023 roku.

„[…] zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. ” – treść rozporządzenia (dostępna w Systemie Informacji Prawnej Lex).

Dokładnie taka sytuacja zdarzy się w tym roku. 1 września wypada w piątek. Uczniowie pojawiliby się na rozpoczęciu roku szkolnego, po czym od razu mieliby weekend. W związku z tym wyznaczono dodatkowy dzień wolny i przesunięcie powrotu do szkoły na poniedziałek 4 września.

Rok szkolny 2023/2024. Kiedy kolejne dni wolne?

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swojej stronie harmonogram całego roku szkolnego 2023/2024. Dodając do niego święta ustawowe, można zauważyć, że uczniów czeka wiele okazji do odpoczynku. Pierwszą taką okazję będą mieć już na początku listopada. Wszystkich Świętych, obchodzone 1 listopada, wypada w tym roku w środę. Kolejne przerwy od zajęć dydaktycznych nastąpią:



23-31 grudnia — zimowa przerwa świąteczna;

1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok;

15 stycznia – 25 lutego — ferie zimowe;

28 marca – 2 kwietnia (czwartek-wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna;

1-3 maja (środa-piątek) – majówka;

30 maja (czwartek) – Boże Ciało;

22 czerwca – 31 sierpnia — przerwa letnia.

Oprócz tego, uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty lub matury otrzymają dodatkowe dni wolne w maju. Pozwoli to na lepsze warunki do zdawania dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i średnich. Daty egzaminów ogłoszone zostaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie.

Ferie zimowe 2024. Dokładny harmonogram

Ferie zimowe są dwutygodniową przerwą od nauki pomiędzy semestrami. Zaplanowane zostały w 4 różnych turnusach, podzielonych pomiędzy województwami. Pozwala to na minimalizację tłumów na drogach oraz w zimowych ośrodkach turystycznych.

W dniach 15-28 stycznia na ferie udadzą się uczniowie województw:



dolnośląskiego;

mazowieckiego;

opolskiego;

zachodniopomorskiego.

22 stycznia – 4 lutego wolne ma województwo:



podlaskie;

warmińsko-mazurskie.

Od 29 stycznia do 11 lutego przerwę od nauki mają uczniowie województw:



lubelskiego;

łódzkiego;

podkarpackiego;

pomorskiego;

śląskiego.

W ostatniej grupie, 12-25 lutego, na ferie pójdą uczniowie z województw:



kujawsko-pomorskiego;

lubuskiego;

małopolskiego;

świętokrzyskiego;

wielkopolskiego.

1 września zaplanowano protest nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował demonstrację podkreślającą problemy polskiej oświaty. Odbędzie się ona 1 września od godziny 12:00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki (al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa).

Najważniejszym powodem, mobilizującym ZNP do protestu jest zbyt niska pensja osób pracujących w oświacie. Początkujący nauczyciel zarabia tylko 3690 zł brutto (2824 zł „na rękę”). Krytykowane będą również przestarzałe modele nauczania, które powinny być zmienione pod współczesne standardy.

Czytaj też:

Ustawa o laptopach dla czwartoklasistów wróciła do Sejmu. Wkrótce start programuCzytaj też:

Najpierw nauka, później praca. Uczniowie dorabiają korepetycjami