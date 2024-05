Lato w mieście. W Warszawie uczniowie mają zapewnioną opiekę w wakacje

Uczniowie warszawskich szkół w wakacje letnie mogą skorzystać z dodatkowej oferty placówek edukacyjnych. Akcja „Lato w mieście” dedykowana jest rodzinom, w których rodzice pracują i nie mogą zapewnić dzieciom opieki. Dzięki wakacyjnej akcji uczniowie szkół podstawowych będą mieli zapewnioną opiekę i będą mogli skorzystać z różnorodnych zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych.

„Lato w mieście” – kiedy rekrutacja?

Rekrutacja na „Lato w mieście” rozpoczęła się 14 maja 2024 r. i trwała do 26 maja. Rodzice mogli zapisać dzieci na dyżury do wybranych placówek przez elektroniczny system zgłoszeń. We wtorek 28 maja zostały opublikowane listy uczniów, którzy dostali się na dyżur letni.

Lato w mieście – kiedy rozpocznie się akcja?

Akcja „Lato w mieście” rozpocznie się już w poniedziałek 24 czerwca. Przez całe wakacje uczniowie będą mogli skorzystać z opieki i zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Akcja zakończy się 30 sierpnia.

„Lato w mieście” – jaki jest koszt?

„Lato w mieście” kosztuje 50 zł dziennie. Rodzice muszą zapłacić 20 zł opłaty za wyżywienie i 30 zł opłaty za opiekę. Dzieci, które ze względu na wskazania medyczne nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego, powinny mieć zapewnione wyżywienie w zakresie własnym.

W ramach akcji „Lato w mieście” dzieci mogą skorzystać z dowolnej liczby turnusów. Każdy z nich trwa tydzień. Szkoły będą czynne od godziny 7:00 lub 8:00 i organizowały zajęcia do godziny 16:00 lub 17:00.

