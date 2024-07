80 tys. ukraińskich dzieci trafi do polskich szkół. Będą większe limity w klasach

Od 1 września 2024 rok. Ukraińcy przebywający w Polsce będą mieli obowiązek wysłać swoje dzieci do szkoły. Do tej pory nie było takiego przymusu, a dzieci mogły uczyć się zdalnie. Teraz jednak zaczną podlegać takiemu samemu obowiązkowi szkolnemu jak polskie dzieci.

80 tys. ukraińskich dzieci w szkołach od września

Do polskich szkół trafi nawet 80 tys. dzieci z Ukrainy, a państwo będzie musiało zagwarantować im trzyletnią naukę języka polskiego. Jeśli rodzice nie dostosują się do nowych przepisów i nie poślą dzieci do szkoły, mogą nie tylko zostać ukarani grzywną, ale i stracić prawo do pobierania 800 plus. Taką możliwość prawo przewiduje już od czerwca 2025 roku.

W szkołach nie ma miejsc

Nowe przepisy spędzają sen z powiek dyrektorom szkół podstawowych, które i tak są już przeładowane. W dużych miastach dzieci uczą się na dwie, a czasem nawet na trzy zmiany. Rozwiązaniem ma być zwiększenie limitu uczniów w klasach.

„Będą mogły liczyć aż 29 uczniów – np. jeśli w klasie jest 25 dzieci, dyrektor może dołączyć do niej czworo uczniów z Ukrainy, jeśli 26 – troje, a gdy już 27 – tylko dwoje” – informuje „Rzeczpospolita”. Nie wiadomo, jak rozwiążą sytuację szkoły ponadpodstawowe, które również są przepełnione.

Obecnie w szkołach podstawowych w stolicy uczy się 12,9 tys. uczniów z Ukrainy.

