Wyróżnienia, sukcesy i nowe początki – wielka ceremonia graduacji studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Podczas wydarzenia wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne absolwentom studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych kończącym studia w 2023 i 2024 roku. Na uroczystości nie zabrakło wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich i biznesowych. Swą obecnością wydarzenie zaszczycili m.in.: Prorektor ds. rozwoju UW – prof. dr hab. Ewa Krogulec, Wiceminister Spraw Zagranicznych – Andrzej Szejna, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu – dr Ha Hoang Hai oraz przedstawiciele firm z Rady Biznesu WZ UW.

„Dzięki kadrze naukowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zrozumiałem, że sukces i dobrobyt narodu budowane są na wiedzy, pracy, oszczędnościach i rozsądnych inwestycjach, czyli na innowacjach i dostępie do zaawansowanej technologii. Obecnie Wydział Zarządzania cieszy się należnym sobie, wysokim uznaniem w kraju i za granicą, co gwarantuje obecnym i przyszłym absolwentom szanse na budowanie imponujących karier w biznesie, administracji publicznej, a przed niektórymi również w badaniach naukowych” – mówił Wojciech Kwaśniak, wybitny ekspert w dziedzinie finansów i bankowości, były wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyróżniająca się szkoła biznesu

„Świat, w którym żyjemy, wymaga od nas elastyczności i gotowości do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Przykłady sukcesów wcześniejszych absolwentów naszego wydziału pokazują, że ciężka praca i determinacja prowadzą do osiągnięcia wielkich rzeczy. Nie bójcie się marzyć i dążyć do swoich celów z pasją i zaangażowaniem” – powiedział do studentów prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Dziekan Wydziału Zarządzania UW.

Niedawno Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ponownie został wyróżniony przez Dziekanów 1000 Najlepszych Szkół Biznesu na świecie jako jedna z trzech najlepszych szkół biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Eduniversal to prestiżowy ranking, który ocenia szkoły biznesu na podstawie rekomendacji dziekanów i dyrektorów z całego świata, jakości programów, umiędzynarodowienia, a także powiązań z biznesem i przemysłem.

„Jako absolwenci Wydziału Zarządzania, macie przed sobą odpowiedzialność bycia liderami i profesjonalistami w swoich dziedzinach. Zachęcam was do angażowania się w działalność na rzecz społeczności lokalnych, biznesu i globalnych inicjatyw. Wasza wiedza i umiejętności mogą przyczynić się do pozytywnych zmian na świecie” – dodał prof. Karasiewicz.

Tegoroczna ceremonia graduacji na Wydziale Zarządzania była wyjątkowym momentem dla absolwentów oraz ich najbliższych – rodzin i przyjaciół. To symboliczne zakończenie pewnego etapu w życiu, otwarcie się na nowe perspektywy oraz refleksja nad dotychczasowymi osiągnięciami.

Networking i integracja

Po oficjalnej części ceremonii odbył się piknik, będący doskonałą okazją do networkingu w gronie absolwentów oraz zaproszonych gości. Partnerami biznesowymi, którzy wspierali to wydarzenie, byli: Sokołów, Carlsberg, Stowarzyszenie Akademia Wilanowska, Pekao SA, Schneider Electric, Alior Bank, Procter & Gamble, PwC, Makro, Bracia Sadownicy, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Santander Universidades, marka GLOV, Lego, Hortex, Iluzjonista Kacper Mysiorek.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ UW) to najstarszy wydział zarządzania w Polsce i najstarsza w Europie Środkowo-Wschodniej jednostka kształcąca w zakresie zarządzania. WZ UW powstał w 1972 r. Od 1991 r. WZ UW prowadzi prestiżowy program studiów EMBA, od 2007 r. nieprzerwanie otrzymuje prestiżową akredytację AMBA. W 2017 r. WZ UW otrzymał akredytację EQUIS – jedną z 3 najważniejszych akredytacji dla uczelni biznesowych na świecie. W 2022 r. WZ otrzymał akredytację AACSB i tym samym zdobywa tzw. „trzy korony” – trzy najważniejsze międzynarodowe akredytacje. Wydział Zarządzania posiada 5 na 5 tzw. palmes of excellence przyznawanych najlepszym uczelniom i wydziałom biznesowym na świecie.

Wydział Zarządzania UW jest dumnym przedstawicielem polskiej edukacji biznesowej na arenie międzynarodowej i kontynuuje swoją misję formowania przyszłych liderów biznesu, gotowych na wyzwania globalnego rynku. WZ UW aktywnie angażuje się we współpracę z biznesem, partnerem wydziału są m.in.: Bank Millennium, Santander Bank, PwC, Henkel, KPMG, Mars, P&G, Bank Pekao, Schneider Electric, L’Oréal, Alior Bank, Makro, Sii.