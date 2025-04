Zatrzymano pijanych rodziców półrocznego chłopca. Sąd nie miał wątpliwości

Policjanci z Targówka w ubiegły poniedziałek 31 marca otrzymali zgłoszenie o agresywnym partnerze. Kobieta przez zamknięte drzwi rozmawiała z funkcjonariuszami, tłumacząc, że nie ma do nich klucza. Jednocześnie ze środka pomieszczenia słychać było odgłosy przemocy i płacz dziecka. Policjanci wezwali na miejsce strażaków w celu siłowego otworzenia drzwi do lokalu. W środku znajdowali się rodzice i ich półroczne dziecko oraz znajoma rodziny.

Funkcjonariusze wyczuli od wszystkich dorosłych alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że 41-letnia matka miała w wydychanym powietrzu ponad promil alkoholu. Pijany był również jej 29-letni mąż. Miał 0,8 promila. Mężczyzna był agresywny, więc policjanci byli zmuszeni go obezwładnić i wyprowadzić z mieszkania. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że 29-latek znęca się nad żoną, funkcjonariusze wszczęli procedurę „Niebieskiej Karty”.

Warszawa. Policja zatrzymała pijanych rodziców. Półroczny chłopiec trafił do szpitala

Rodziców półrocznego chłopca zatrzymano do wyjaśnienia. W celu oceny stanu zdrowia dziecka na miejsce zdarzenie wezwano ratowników medycznych. Maluch trafił do szpitala. Pojawili się też tam dzielnicowi, którzy zaopiekowali się nim do momentu przyjęcia chłopczyka na oddział. W komisariacie rodziców dziecka próbowano ponownie przebadać alkomatem. Wynik matki był wyższy, a ojciec odmówił. Rodzice trzeźwieli w policyjnej izbie zatrzymań.

Materiały z interwencji trafiły do policjantów z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii, którzy o sprawie powiadomili sąd rodzinny. Zdecyduje on o opiece nad dzieckiem. 29-latka doprowadzono do prokuratury, która nadzoruje czynności w śledztwie. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad żoną, za co grozi do pięciu lat więzienia. 29-latka objęto policyjnym dozorem. Otrzymał nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego z 41-latką mieszkania, zakaz zbliżania się do niej i kontaktowania.

