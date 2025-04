Policjanci znaleźli niemowlę w pustostanie. Zajmowali się nim pijani bezdomni

Krakowscy policjanci otrzymali w niedzielę 6 kwietnia zgłoszenie o małym dziecku, znajdującym się w pustostanie w Płaszowie. Z niemowlęciem miały przebywać pijane osoby. Na miejsce wysłano patrol, by zadbać o dobro dziecka.

Kraków. Bezdomni zajmowali się 2-tygodniową dziewczynką

Na miejscu funkcjonariusze spotkali się z podejrzanym oporem ze strony kobiety, zajmującej pustostan. Bezdomna nie chciała wpuścić ich do zajmowanego pomieszczenia. Twierdziła, że przebywa w nim sama.

Prawda okazała się zupełnie inna. W pomieszczeniu był jeszcze mężczyzna oraz małe dziecko pary. Ustalono, że 40-latka urodziła je dwa tygodnie wcześniej w jednym z krakowskich szpitali. Nie zarejestrowała jednak córki w urzędzie stanu cywilnego.

Co więcej, zarówno kobieta, jak i jej 43-letni mąż, byli poszukiwani listami gończymi do odbycia wyroków. Badanie trzeźwości wykazało również, że rodzice niemowlęcia byli pod wpływem alkoholu.

Kraków. Pijani rodzice w pustostanie z niemowlęciem

– Z uwagi na to, że dziecko przebywało w warunkach skrajnie dla niego niebezpiecznych, bez dostępu do bieżącej wody i ogrzewania, a opiekę nad nim sprawowały osoby nietrzeźwe, policjanci na miejsce wezwali karetkę pogotowia, która zabrała noworodka na badania do szpitala – informował Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Bezdomni trafili do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu zostaną przekazani do zakładu karnego. Tam odbędą zasądzone kary pozbawienia wolności. Dodatkowo rodzicom grożą teraz zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo dziecka, pozostającego pod ich opieką. Za ten czyn grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

