Zgoda na edukację domową. Kto i jak może ją uzyskać?

Edukacja domowa to prawo do nauki w domu, z którego teoretycznie mogą korzystać wszyscy uczniowie. Każde dziecko może w dowolnej chwili przystąpić do edukacji domowej, pod warunkiem, że uzyska wcześniej zgodę swojego dyrektora. Jak funkcjonuje edukacja domowa i co trzeba o niej wiedzieć?

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to obowiązek nauki, który uczeń spełnia poza szkołą, czyli w domu. Formalnie uczeń zapisany jest do placówki oświatowej (najczęściej rejonowej, ale może też być zapisany do szkoła poza rejonem), ale uczy się w domu. Nauczycielem może być rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, którą wskażą rodzice lub opiekunowie. Nauka odbywa się przy użyciu dowolnych materiałów edukacyjnych, a uczeń może korzystać z różnych metod, by przyswoić materiał. Uczeń musi zdawać egzaminy poświadczające zdobytą wiedzę.

Dla kogo edukacja domowa?

Prawo do edukacji domowej przysługuje uczniom pomiędzy 6. a 18. rokiem życia. Aby uczeń mógł z niej skorzystać, rodzic musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Dyrektor placówki ma 30 dni na wyrażenie zgody i wskazanie w decyzji etapu edukacyjnego, na jakim znajduje się uczeń. Są trzy etapy:

I etap – I, II i III klasa szkoły podstawowej,

II etap – IV–VIII klasa szkoły podstawowej,

III etap – szkoła ponadpodstawowa

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby skorzystać z edukacji domowej, trzeba złożyć wniosek u dyrektora szkoły. Nie ma jednego wzoru wniosku, każdy rodzic powinien samodzielnie przygotować pismo, w którym się zobowiąże, że zapewni dziecku optymalne warunki do nauki i zgłosi je do rocznych egzaminów wiedzy.

Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego. Jeśli dyrektor odrzuci wniosek rodzica, ten ma prawo w ciągu 30 dni zgłosić się do kuratora oświaty.

