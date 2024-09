Kiedy uczeń może dostać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne to zasiłek dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Mogą otrzymać je uczniowie, których rodzice mają trudności w znalezieniu pracy, są bezrobotni, chorują. Istnieje wiele przesłanek, by dziecko otrzymało pomoc materialną, a decyzję zawsze podejmuje urząd gminy.

Dla kogo stypendium szkolne?

Zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2030) stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Jako taką rozumie się:

trudną sytuację finansową wynikającą z problemów z zatrudnieniem rodziców

bezrobocie rodziców

chorobę w rodzinie

wielodzietność

uzależnienie członka rodziny (alkoholizm, narkomania)

niepełnosprawność w rodzinie

zdarzenie losowe

Stypendium szkolne może być udzielane dzieciom dwojako:

w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, a także udziału w zajęciach dodatkowych

w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Ile wynosi stypendium szkolne?

Stypendium szkolne, w przeciwieństwie do zasiłku szkolnego, ma charakter stały. Jest to świadczenie wypłacane co miesiąc przez cały rok szkolny. Nie ma charakteru jednorazowego.

Stypendium szkolne wynosi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł. Pieniądze wypłacane są co miesiąc, a pomoc przyznawana na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok szkolny (czyli 10 miesięcy).

Wysokość stypendium uzależnia się od sytuacji indywidualnej ucznia. Decyzję podejmuje gmina.

