Quiz ortograficzny na drugą część dnia! Sprawdź, czy ominiesz pułapki

W najnowszym quizie ortograficznym prosimy o wskazanie poprawnych form zapisu 10 wybranych przez nas słów. Poprzeczka, jeśli chodzi o poziom trudności testu, została ustawiona dość wysoko. Nie ograniczamy się do sprawdzania wiedzy dotyczącej jednej trudności językowej, a w quizie pojawią się różne dylematy.

Jednak niezależnie od tego, czy jesteście mistrzami ortografii, czy często musicie zaglądać do słowników, zachęcamy Was do rozwiązania najnowszego testu. Wynikami pochwalcie się w komentarzach!