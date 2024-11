KEP stanowczo o nowym przedmiocie szkolnym. „Nie można zaakceptować deprawujących zapisów”

W piątek 22 listopada zostało opublikowane stanowisko Konferencji Episkopatu Polski wobec „planowanego przedmiotu Edukacja Zdrowotna”. „Dziś, gdy przez Polskę przetacza się burzliwa dyskusja o tym, czego młodzi Polacy mają uczyć się w szkole, odwołujemy się do dokumentu, który jest nadrzędny wobec innych przepisów obowiązujących w naszym kraju” – czytamy w komunikacie.

KEP o nowym przedmiocie szkolnym. „Jest sprzeczny z Ustawą Zasadniczą”

W dalszej jego części powołano się na art. 48 i 53 Konstytucji RP: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

„W tym kontekście przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako obowiązkowy, przedmiot Edukacja Zdrowotna jest sprzeczny z Ustawą Zasadniczą. Pomimo niektórych słusznych tematów, jak choćby potencjalne zagrożenia w Internecie czy udostępnianie wizerunku dzieci, to jednak nie można zaakceptować deprawujących zapisów dotyczących edukacji seksualnej. Wychowanie seksualne zgodnie z Konstytucją pozostaje w kompetencjach rodziców, a nie państwa” – podkreśla KEP.

„Konsultowane rozporządzenie MEN, szczególnie dotyczące kształtu edukacji seksualnej w szkole, narusza obowiązujące w Polsce prawo, godzi w prawa rodziców do decydowania o ich dzieciach oraz zagraża prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży” – czytamy dalej.

Na zakończenie KEP zaapelowała o to, aby myśląc o dobru dzieci, prawach rodziców i polskim społeczeństwie, ewentualne zmiany były wprowadzane w duchu dialogu, wzajemnego szacunku i z poszanowaniem prawa. Podziękowano także wszystkim tym rodzinom, duszpasterzom, nauczycielom, katechetom i opiekunom, którzy angażują się we właściwy rozwój i wychowanie młodego pokolenia.

Barbara Nowacka: Przedmiot holistyczny

Zapowiedzi nowego przedmiotu pojawiły się już kilka miesięcy temu, a edukacja zdrowotna ma trafić do szkół od roku szkolnego 2025/2026. – Będzie to przedmiot holistyczny, znacznie szerszy. Chcielibyśmy, żeby do tematu ochrony zdrowia, profilaktyki podejść szczególnie poważnie – mówiła wówczas Barbara Nowacka.

– Jeżeli nie zacznie się tej edukacji już w szkole, to potem będziemy oglądali społeczeństwo coraz bardziej nieświadome, jak zapobiegać chorobom, jak przeciwdziałać skutkom chociażby braku ruchu, jak reagować w sytuacjach kryzysowych – wymieniała minister edukacji, cytowana przez Interię.

