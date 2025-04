Ograniczenie religii w szkołach. Jest ruch Episkopatu

Spór Episkopat-MEN trwa. Episkopat sprzeciwia się zmniejszeniu liczby godzin religii w szkołach do jednej tygodniowo, ale ministra Barbara Nowacka nie wycofuje się z planowanych zmian. Z decyzją ministerstwa nie zgadza się również Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, które zaskarżyło zmiany do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Katecheza powszechna w 2026 roku

Episkopat postanowił wyjść z nową propozycją, gdyby nie udało mu się przekonać rządu do swoich racji. Dodatkiem do zmniejszonej liczby godzin religii w szkołach ma być parafialna katecheza. Pierwsze zajęcia planowane są na 2026 rok – to wtedy mają wejść w życie zmiany planowane przez ministrę Nowacką.

Na temat lekcji religii w parafialnych salkach w rozmowie z PAP wypowiedział się bp Artur Ważny.

– Głównym celem lekcji religii w szkole jest przekaz wiedzy religijnej i dostarczenie porządku aksjologicznego. Z kolei katecheza parafialna pogłębia formację wiążąc wychowanie z życiem sakramentalnym. Obok nauczania i wychowania jedynie w parafii może być realizowana trzecia funkcja katechezy, którą jest chrześcijańskie wtajemniczenie. Parafia jest wspólnotą wiary, a przynależność do niej już jest swoistą deklaracją pójścia za Chrystusem – powiedział. Przewodniczący Zespołu Roboczego KEP ds. Katechezy Parafialnej dodał, że powszechna katecheza "ma prowadzić do wprowadzenia w głębsze przeżywanie wiary dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zespół dyskutuje o ramach parafialnej katechezy powszechnej

Kierowany przez biskupa Ważnego zespół pracuje nad przygotowaniem katechezy powszechnej, która skierowana będzie do dzieci, ale również do dorosłych.

– Na tym etapie dyskutujemy o pięciu typach katechezy parafialnej: chrzcielnej, przygotowującej rodziców i dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, przed bierzmowaniem, ewangelizacyjnej. Ważnym elementem każdej katechezy ma być głoszenie kerygmatu i inspirowanie się katechumenatem realizowanym w starożytności chrześcijańskiej – wyjaśnił biskup.

