Katecheci skarżą MEN do Strasburga. Walka o lekcje religii trwa

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zaskarżyło przed trybunałem w Strasburgu rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zmiany w organizacji lekcji religii. Poinformowało także o zainicjowaniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo Oświatowe”.

Katecheci walczą o lekcje religii. Skarga do ETPC

„Członkowie powstającego Komitetu złożyli w Biurze Podawczym Sejmu dnia 19 marca br. zawiadomienie do Marszałka Sejmu o jego rejestrację. Po oficjalnej rejestracji (Marszałek Sejmu ma 14 dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o powstaniu KOIU) ruszy zbiórka podpisów pod Obywatelskim projektem Ustawy, który nosi potoczną nazwę »Tak dla lekcji religii i etyki w szkole«” – czytamy w oświadczeniu organizacji, zrzeszającej katechetów.

Rzecznik Stowarzyszenie Katechetów Świeckich Dariusz Kwiecień przekazał PAP, że projekt ustawy dla SKŚ przygotował Instytut Ordo Iuris. Wśród głównych założeń znajdziemy tam propozycję obowiązkowych dwóch godzin religii i etyki w tygodniu. Wyjątkowo decyzję o zmniejszeniu tego wymiaru do jednej godziny w tygodniu mógłby podjąć właściwy biskup diecezjalny albo władz zwierzchnich właściwego kościoła lub innego związku wyznaniowego.

Projekt obywatelski ws. lekcji religii

Dodatkowo polscy katecheci chcieliby, żeby zajęcia z religii lub etyki były obowiązkowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a rodzice i pełnoletni uczniowie mieliby składać oświadczenia o uczęszczaniu na nie do 10 lipca każdego roku. Na świadectwie widniałaby ocena z takich przedmiotów, wliczana do średniej.

Biskup Wojciech Osial podczas ostatniego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski poinformował, że Kościół popiera inicjatywę katechetów. Zwracał uwagę na aspekt obowiązkowości zajęć z religii i etyki. – On jest ważny z punktu widzenia wychowawczego, mówimy o kryzysie wychowania, a w szkole brakuje przestrzeni, by postawić sobie pytanie, co jest dobre, a co złe – podkreślał.

Inicjatywę katechetów negatywnie skomentowała już wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Mówiła o „ograniczeniu prawa rodziców do wychowania dziecka”. – Jesteśmy zwolennikami prawa rodziców do wyboru, a oznacza ono, że rodzic może zapisać dziecko zarówno na etykę lub religię, na oba te przedmioty lub na żaden z nich – oświadczała.

Czytaj też:

Spór o lekcje religii. Episkopat o „krzywdzących zapisach”Czytaj też:

Czarnek ostro o Nowackiej ws. religii w szkołach. Apeluje do episkopatu