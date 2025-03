Spór o lekcje religii. Episkopat o „krzywdzących zapisach”

Chodzi o modyfikacje, które wprowadził resort edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Hierarchowie kościeli są przeciwni zmianom. W ich opinii są „krzywdzące i niesprawiedliwe”.

Biskupi „uważają za krzywdzące i niesprawiedliwe zapisy o redukcji tygodniowego wymiaru zajęć lekcji religii z dwóch godzin do jednej, umieszczaniu zajęć z religii bezpośrednio przed i po zajęciach obowiązkowych oraz łączeniu klas” – cytuje komunikat KEP strona internetowa radia Vatican News.

„Wprowadzając te zmiany MEN postąpiło niezgodnie z prawem, gdyż nie uwzględniło wymaganego przez prawo porozumienia z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Dlatego Konferencja Episkopatu Polski nieustannie podejmuje wszelkie możliwe działania prawne w obronie lekcji religii w szkołach publicznych” – czytamy.

Nowacka o biskupach: Episkopat uważa, że ma prawo weta, ale nie ma

MEN ogłosiło, że od września tego roku w szkołach odbywać się tylko jedna lekcja religii na tydzień. Szefowa resortu podpisała ws. rozporządzenie.

Pod koniec stycznia, na antenie Telewizji Polskiej Nowacka odniosła się do sprawy. - Episkopat uważa, że ma prawo weta, ale nie ma prawa wetowania rozporządzeń ministra – podkreśliła. Zapewniła, że resort „robił wszystko, żeby dojść do porozumienia” z KEP. -Mieliśmy spotkania i w ministerstwie i w ramach komisji wspólnej rządu i episkopatu. Nie było woli porozumienia – oceniła.

W jej opinii rozwiązanie, które proponuje resort, jest „słuszne i potrzebne w kontekście dobra dzieci i racjonalnego funkcjonowania szkoły”. – A słyszymy: „nie”. To jak dojść do porozumienia, jak druga strona porozumieć się nie chce lub stawia warunki, które są zaporowe i mówi obowiązkowa religia lub etyka. Na to nie ma zgody w naszym społeczeństwie i większości społeczeństw – wskazała.

