Krzysztof Stanowski pokazał spot wyborczy. „Poskromił smoka”

Na wstępie spot informuje o postulatach, jakie ma Stanowski. Te są krótkie i zwięzłe – proponuje „Zero Konkretów”.

Krótki materiał wideo obejrzało na platofmire X już ponad 200 tysięcy osób.

Stanowski zwrócił się do Telewizji Polskiej

W opisie filmu Stanowski zadaje pytanie: „czy TVP jest gotowe na spoty wyborcze XXI wieku?”. Chodzi o zastosowane efekty specjalne w postaci wygenerowanych przez sztuczną inteligencję (AI) krajobrazów czy symulację obcowania ze smokiem. Dziennikarz – tak jak główna bohaterka popularnego serialu, opartego na powieści George'a Raymonda Richarda Martina – lata na olbrzymim, pokrytym łuskami, stworze. Między nim a smokiem nawiązała się przyjacielska więź.

„Polska pełna jest majestatycznych krajobrazów. Czeka na bohatera, który nada jej kierunek. Nad krajem unosi się cień smoka, symbol wyzwań i przeciwności, jego skrzydła rozpościerają się nad miastami i wsiami, przypominając o historii i zapomnianych ideałach. Jednak na horyzoncie pojawia się ktoś, kto stawia mu czoła – Krzysztof Jakub Stanowski. Człowiek, który poskromił smoka i uczynił z niego symbol odnowy. Jego podróż przypomina, że tylko determinacja, mądrość i oddanie ojczyźnie mogą pokonać największe wyzwania. Smok pod jego kontrolą to siła i nadzieja na jedność narodu. Polska potrzebuje lidera, który wskaże drogę. Tak jak on, szybując ponad to, co wydaje się nieosiągalne. Smocze skrzydła to moc, ale to serce człowieka decyduje o kierunku” – brzmi głos wygenerowanego (najprawdopodobniej) przez SI lektora.

Stanowski potrzebuje podpisów. „Zostań częścią historii”

Na koniec lektor zaapelował o pomoc w zebraniu wymaganej liczby podpisów, których wciąż brakuje właścicielowi Kanału Zero. „Zostań częścią historii. Zbierzmy 100 tysięcy podpisów dla K.J. Stanowskiego. Dołącz do nas, pobierz listę i podpisz się” – słyszymy.

