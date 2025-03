Eisenberg opowiadał o polskim obywatelstwie. Niespodziewanie dołączył się Tusk

Jesse Eisenberg, popularny aktor, a od niedawna za sprawą dziejącego się w Polsce oscarowego filmu „Prawdziwy ból” reżyser, gościł w tym tygodniu w programie „Tonight Show” Jimmy'ego Fallona. Na słynnej kanapie został on zapytany o kwestię polskiego obywatelstwa, które otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy zaledwie kilka dni wcześniej.

– Tak, otrzymałem polskie obywatelstwo. Osobiście nadał mi je prezydent. To było wspaniałe. To jest wielki zaszczyt. Starałem się o to półtora roku – stwierdził Eisenberg. – Następnego dnia przeglądałem portale informacyjne i zobaczyłem, że Polska organizuje szkolenia wojskowe dla mężczyzn – dodał po chwili.

Tusk zwrócił się do Eisenberga

Wyznanie Eisenberga wywołało śmiech zarówno widzów, jak i samego prowadzącego, który zachęcał gościa, żeby odwiedził jego program po ukończeniu szkolenia. – Jestem ciekawy, czy będę wyglądać jakoś inaczej. Nie dadzą mi pewnie nic do roboty, co sprawi, że nabiorę więcej mięśni – zażartował aktor.

Niespodziewanie na nagranie z występu Eisenberga w „Tonight Show” zareagował premier Donald Tusk, który w mediach społecznościowych napisał po angielski: „Drogi Jesse, przygotuj się! Jutro będę miał dla ciebie wieści”. Najpewniej w ten sposób szef rządu zdecydował się przekazać, że w sobotę można spodziewać się pewnych szczegółów nt. planowanych szkoleń.

Rząd zapowiada szkolenia wojskowe

Zapowiedź szkoleń wojskowych szef rządu przekazał przed tygodniem. – Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Będziemy starali się do końca tego roku mieć już gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny – mówił Tusk.

Co ważne, szkolenia będą dotyczyć chętnych – niezależnie od płci – i przyjmą kilka wariantów. Wśród nich znajdą się kilkutygodniowe szkolenia stacjonarne, szkolenia weekendowe, szkolenia wakacyjne i przeszkolenia z zakresu obrony cywilnej. Zgodnie z założeniami program ruszyć ma w 2026 roku, a do 2027 roku Polska ma być w stanie przeszkolić 100 tysięcy ochotników.

