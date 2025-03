Aktor z Hollywood z polskim obywatelstwem. Wręczył mu je sam Duda

Andrzej Duda przebywał z wizytą w USA. Na koniec swojego pobytu prezydent spotkał się w siedzibie polskiego przedstawicielstwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku z aktorem Jessem Eisenbergiem. Głowa państwa uroczyście wręczyła hollywoodzkiej gwieździe akt nadania obywatelstwa RP. Informację potwierdził sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

– Cieszę się, że ludzie ze świata, zza oceanu, pamiętają o swoim pochodzeniu, o tym, że ich przodkowie wywodzą się z Rzeczypospolitej i chcą związać się z naszym krajem – powiedział Duda, cytowany przez Kancelarię Prezydenta. Eisenberg podkreślił z kolei, że „jest wręcz niewiarygodnie zaszczycony” i był zainteresowany polskim obywatelstwem od 20 lat.

Hollywoodzki gwiazdor oficjalnie obywatelem Polski. Przyznał się do osobistej tragedii

Urodzony w USA aktor i reżyser nawiązał do kręconego w Polsce filmu „Prawdziwy ból”. – Kiedy chodziłem po ulicach i zaczynałem czuć się trochę bardziej komfortowo, przyszło mi do głowy coś tak oczywistego, że moja rodzina mieszkała w tym miejscu znacznie dłużej niż my w Nowym Jorku – mówił Eisenberg. Hollywoodzki gwiazdor ubolewał, że jego rodzina „nie czuła już żadnego związku z Polską”.

– To mnie zasmuciło i sprawiło, że utwierdziłem się w przekonaniu, że naprawdę chcę spróbować odnowić kontakt tak bardzo, jak to tylko możliwe. I naprawdę mam nadzieję, że dzisiejsza ceremonia i ten niesamowity zaszczyt będzie pierwszym krokiem dla mnie i w imieniu mojej rodziny w ponownym połączeniu się z tym pięknym krajem – powiedział Eisenberg.

Jesse Eisenberg otrzymał polskie obywatelstwo z rąk Andrzeja Dudy w USA

Aktor nawiązał również do osób, które zdecydowały się upamiętnić historię jego rodziny. Eisenberg podkreślił, że uświadomił sobie wówczas, że pod tym względem „jest wielu Polaków, którzy zrobili znacznie więcej, niż on kiedykolwiek w tym zakresie”. – To sprawiło, że poczułem się o wiele bardziej związany z krajem i poczułem się o wiele bardziej emocjonalnie zaangażowany w kontakt z Polakami – podsumowała gwiazda Hollywood.

