Wystarczy wpłacić pięć milionów dolarów. Trump z bajeczną ofertą dla bogatych obcokrajowców

Donald Trump powiedział we wtorek w Gabinecie Owalnym, że Stany Zjednoczone będą sprzedawać „złotą kartę” bogatym obcokrajowcom – podaje CNN. To da im prawo do życia i pracy w USA oraz udostępni ścieżkę do obywatelstwa w zamian za opłatę w wysokości pięciu milionów dolarów. Amerykański prezydent zdradził, że sprzedaż kart ma rozpocząć się za około dwa tygodnie.

Kontrowersyjny pomysł Donalda Trumpa obejmie rosyjskich oligarchów. „Są bardzo miłymi ludźmi”

Trump spodziewa się, że może zostać sprzedanych milion takich kart. Przywódca Stanów Zjednoczonych został również dopytany, czy ta opcja będzie dostępna także dla rosyjskich oligarchów. Trump nie wykluczył takiej możliwości. Podkreślił, że zna kilku wysoko postawionych Rosjan, którzy są „bardzo miłymi ludźmi”.

Stojący obok przywódcy USA sekretarz handlu doprecyzował, że złota karta zastąpi rządowy program wiz dla inwestorów imigracyjnych EB-5, który pozwala zagranicznym inwestorom wpompować pieniądze w amerykańskie projekty, które tworzą miejsca pracy, a następnie ubiegać się o wizy w celu imigrowania do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA o „złotych kartach”. Współpracownik Trumpa ujawnił szczegóły

Howard Lutnick zaznaczył, że osoby starające się o złotą kartę „oczywiście będą musiały przejść weryfikację, aby upewnić się, że są wspaniałymi obywatelami światowej klasy”. Utworzony przez Kongres w 1992 r. program EB-5 może przyznawać zielone karty imigrantom, którzy dokonają inwestycji w wysokości co najmniej 1,05 mln dol. lub 800 tys. dol. w strefach o trudnej sytuacji gospodarczej. Wszystko to po to, aby stworzyć miejsca pracy dla amerykańskich pracowników. Trump w 2019 r. chciał podnieść minimalną kwotę inwestycji, ale zostało to odrzucone przez sąd.

