Szefowa MEN odpiera zarzuty ws. Uznańskiego-Wiśniewskiego. „Może mało kto o tym wie”

Barbara Nowacka odniosła się w Polsat News do zarzutów Tomasza Rożka w związku z lotem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Polski naukowiec stwierdził, że misja kosmiczna odbywa się bez jakiegokolwiek szerszego przygotowania edukacyjnego dzieci i młodzieży.

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał w kosmos. Barbara Nowacka odpowiada Tomaszowi Rożkowi

– Sławosz Uznański-Wiśniewski ma przygotowane lekcje, które – gdyby startował wtedy, kiedy miał startować – miały być na żywo transmitowane z udziałem zdalnym zwycięzców różnych konkursów, organizowanych przez Polską Agencję Kosmiczną, przez Ministerstwo Rozwoju, które odpowiadają za te misje, ale my z nimi współpracujemy jako MEN. Teraz po prostu będzie to nagrane i dostarczone – tłumaczyła minister edukacji narodowej.

– Sławosz Uznański-Wiśniewski, może mało kto o tym wie, od lat angażuje się w działania edukacyjne. Współpracuje z różnymi fundacjami wspierającymi rozwój młodych naukowców, ale też dzieci i młodzieży. Jak spotkałam się z nim w MEN-ie, to już będzie ponad rok temu, to właśnie opowiadał o swoim działaniach i wciąganiu młodych osób w kwestie edukacyjne – kontynuowała Nowacka.

Szefowa MEN odpowiada na zarzuty polskiego naukowca ws. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Szefowa MEN przekonywała, że „tak naprawdę dzieciaki teraz obejrzą ten start i w szkole od września będą miały liczne zajęcia, spotkania, rozmowy o kosmosie”. – Myślę, że to jest dobry czas, żeby najpierw zobaczyli, a później wejdziemy w bardzo mocny proces edukacyjny. Zresztą wiem, że pan Rożek był przecież zaangażowany w jedną z tych przygotowanych przez Polską Akcję Kosmiczną akcji, którą będzie robił Sławosz Uznański-Wiśniewski – przekonywała Nowacka.

Minister edukacji narodowej odniosła się też do zarzutów, że wszystko odbywa się za późno. Padł też przykład amerykańskich kosmonautów, którzy odwiedzali szkoły i popularyzowali kosmos. Nowacka zapewniła, że prowadziła rozmowy z polskim naukowcem. – Jeżeli tylko pozwolą mu różnego rodzaju obwarowania dotyczące lotu w kosmos, to on jest w pełni chętny i gotów zaangażować się również w takie spotkania, co robił też wcześniej – podsumowała szefowa MEN.

