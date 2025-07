Maturzyści się niecierpliwią. Kiedy poznają wyniki matur?

Od tego, jaki wynik udało się uzyskać maturzystom, zależy ich dalszy los na ścieżce edukacyjnej. Ci, którzy postanowili po szkole ponadgimnazjalnej pójść na studia – szczególnie na kierunki prestiżowych uczelni wyższych – musieli uzyskać na egzaminie najwyższą punktację.

Czy osiągnęli swoje? Dowiedzieć będą mogli się tego już wkrótce.

Wyniki matur 2025. Kiedy?

Z informacją o wynikach egzaminu dojrzałości maturzyści zapoznać będą się mogli już 8 lipca. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprezentuje je uczniom we wtorek rano (o godzinie 8:30) – podaje serwis rmf24.pl. Udostępnione zostaną na specjalnej platformie w wersji online.

Absolwent liceum lub technikum będzie mógł uzyskać dostęp do arkuszy z wynikami, w których zawarte będą procenty uzyskane z każdego przedmiotu, liczba punktów, a także poziom egzaminu (podstawowy lub rozszerzony – w zależności od decyzji maturzysty).

Warto przypomnieć, że do zaliczenia matury obowiązkowej niezbędne jest uzyskanie 30 procent punktów z przedmiotów na poziomie podstawowym. Oblanie jednego z nich nie oznacza jednak, że trzeba całą maturę powtórzyć po 11 miesiącach. Osoba taka ma szansę na sierpniową poprawkę. Gorzej, jeśli uczeń nie zdał egzaminu z kilku przedmiotów – np. języka polskiego i matematyki. Wówczas rzeczywiście musi poczekać blisko rok na kolejne podejście.

Matura a obowiązkowa matura z matematyki. Co uważa na ten temat poseł Józefaciuk?

Pod koniec czerwca Izabela Bodnar – posłanka Polski 2050 – przedstawiła na komisji PET propozycję rozpatrzenia petycji dot. zniesienia obowiązkowej matury z matematyki.

Co o takim pomyśle sądzi poseł Koalicji Obywatelskiej – były nauczyciel i wicedyrektor jednego z łódzkich zespołów szkół. – Chcemy edukacji, która wspiera, a nie rani. Która rozwija, a nie wyklucza. Matematyka to piękna dziedzina – ale nie powinna być przeszkodą nie do pokonania dla tych, którzy mają inne talenty. Szanujmy różnorodność umysłów – uważa Marcin Józefaciuk.

