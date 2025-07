Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025. Są dane CKE

Egzamin ósmoklasisty w 2025 r. został przeprowadzony od 13 do 15 maja, a w II terminie od 10 do 12 czerwca. Uczniowie zdawali go z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz któregoś języka obcego nowożytnego. Do wyboru był: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Do egzaminu w sesji głównej podeszło ok. 362 200 uczniów. Było to konieczne, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Jakie wyniki średnio uzyskiwali uczniowie, co poszło słabiej?

Za rozwiązanie zadań z j. polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 64 proc. punktów możliwych do zdobycia. Najwięcej trudności sprawiło zadanie nr 10. z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych. Można było za nie zdobyć jeden pkt.

Za rozwiązanie zadań z matematyki uczniowie uzyskali średnio połowę pkt możliwych do zdobycia. Najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte nr 20. z geometrii płaskiej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności obliczania pola czworokąta AECF metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów. Tutaj do zdobycia były trzy pkt.

Jak uczniowie poradzili sobie z językami obcymi?

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną budowę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za których rozwiązanie można było otrzymać taką samą liczbę pkt. Najwięcej osób postawiło na angielski (ok. 97,3 proc.), gdzie uczniowie średnio otrzymali 70 proc. pkt. Problem sprawiło uczniom zadanie otwarte 13. sprawdzające znajomość środków językowych, za które można było otrzymać trzy pkt.

Jeśli chodzi o inne języki obce, najlepiej średnio poszedł j. francuski, gdzie uczniowie zdobywali 87 proc. pkt możliwych do zdobycia. Przedmiot zdawało jednak tylko 61 uczniów. Dalej był j. hiszpański. Uczniowie zdobyli 67 proc. pkt możliwych do zdobycia. Zdawało go 129 osób. W przypadku j. rosyjskiego uczniowie średnio zdobyli 65 proc. pkt możliwych do zdobycia. Przedmiot zdawało 761 ósmoklasistów.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty można sprawdzić w systemie ZIU

J. niemiecki był drugim najpopularniejszym. Wybrało go 3 982 uczniów. Średnio zdali go na 61 proc. Najsłabiej poszedł j. włoski. 10 uczniów średnio uzyskało 60 proc. Każdy uczeń może sprawdzić swoje wyniki online na stronie ziu.gov.pl

Czytaj też:

MEN szykuje rewolucję w szkołach. To koniec metody „ZZZ”Czytaj też:

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Nowacka stawia sprawę jasno