Wrócą obowiązkowe prace domowe? Nowacka stawia sprawę jasno

30 czerwca szefowa MEN była gościem Tomasza Terlikowskiego w studiu RMF FM. Rozmowa dotyczyła głównie spraw jej resortu, ale także przyszłych zmian w Radzie Ministrów. Co z planowaną rekonstrukcją rządu? Nowacka wskazała możliwy, bardzo konkretny termin.

Idą zmiany w kierownictwie MEN? Barbara Nowacka o rekonstrukcji rządu, padł termin

Nowacka zaznacza, że do roszad w Radzie Ministrów dojdzie do końca lipca. Wcześniej liderzy najważniejszych ugrupowań, które tworzą Koalicję 15 Października (Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Szymon Hołownia) muszą „ułożyć swoje relacje”. – Wiemy w KO, że jesteśmy drudzy do rozmów, bo najpierw premier musi ułożyć swoje relacje i koalicję na nowo z przedstawicielami Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 – mówiła na antenie RMF-u.

A co z MEN? Nowacka dalej będzie kierowała resortem? – To jest decyzja premiera Tuska. Zobaczymy, kto będzie ministrem edukacji 1 września – odpowiedziała. – Ministrem się bywa. Nikt z nas nie ma wielkiego przywiązania do stanowiska – podsumowała.

Dziennikarz prowadzący poranną, poniedziałkową rozmowę zapytał też szefową MEN o nową głowę państwa. Podczas zakulisowych rozmów, które odbywają się na korytarzach sejmowych, usłyszeć można, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie zwoła Zgromadzenia Narodowego. Nowacka jest jednak pewna, że „prezydent elekt [Karol Nawrocki – red.] zostanie [formalnie] zaprzysiężony 6 sierpnia”.

Kogo obejmą zmiany w Radzie Ministrów? Z ustaleń RMF-u sprzed kilku tygodni wynika, że znaleźć wśród nich może się m.in. Paulina Hennig-Kloska – szefowa resortu klimatu i środowiska.

Prace domowe

Nowacka poinformowała też o planach ministerstwa, które dot. prac domowych. Kwestia ta jest niezwykle ważna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, a odejście od tego obowiązku było w polskiej edukacji swego rodzaju rewolucją.

Szefowa MEN zapowiedziała ewaluację rozporządzenia. – Po pierwsze – poszły przez Instytut Badań Edukacyjnych pytania do nauczycieli w szkołach podstawowych. Dwa – wyniki egzaminów ósmoklasisty – one są bardzo istotne, bo pokażą, czy widać ten efekt roku bez prac domowych w egzaminach, czy nie – wskazała. Decyzja „zapadnie najpóźniej w połowie sierpnia”.

