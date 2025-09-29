Rewolucja w matematyce? Ekspert o propozycjach zmian

We wrześniu 2026 r. mają zacząć obowiązywać nowe podstawy programowe. Koordynator zespołu matematyki w Instytucie Badań Edukacyjnych – Państwowym Instytucie Badawczym (IBE PIB) Marcin Karpiński w rozmowie z Polską Agencją Prasową opowiedział o zaproponowanych zmianach. Projekt podstaw programowych będzie jeszcze przedmiotem konsultacji publicznych i uzgodnień, a o ich finalnym kształcie zdecyduje MEN.

Matematyka ma być bardziej „życiowa”. Podstawa ma zawierać m.in. to, co „przekłada się na wyniki polskich uczniów w międzynarodowych badaniach, jak PISA czy TIMSS, w których wypadamy naprawdę nieźle na tle innych krajów”. – Odchodzimy od skomplikowanych rachunków na rzecz np. obliczeń na kalkulatorze – powiedział koordynator. Chodzi o to, aby „w sytuacjach praktycznych po prostu sięgnąć po kalkulator, tak, jak robią to dorośli”. Uczeń ma to jednak robić z ostrożnością.

Nowa podstawa programowa z matematyki. Koordynator o szczegółach

Nowością będą moduły. Jednym z wyodrębnionych ma być finansowy. Uczniowie w klasach IV – VI mają obliczać procent danej wielkości na praktycznych przykładach, np. porównując opłacalność różnych opcji zakupu – rabatu czy promocji. Z kolei w klasach VII-VIII maja się uczyć zastosowania obliczeń procentowych do obliczania m.in. odsetek od rocznej lokaty, kosztów kredytu, czy wysokości podatków.

Uczniowie mają także poznać takie pojęcia jak inflacja, średnia płaca, czy jej mediana oraz różnice pomiędzy nimi. Dzieci mają się przez to nauczyć odczytywania i analizy danych oraz wyciągania wniosków, w tym fałszywych. Nowa podstawa ma umożliwić sprawdzenie jak uczeń interpretuje dane, zapisuje je, wizualizuje oraz komunikuje i argumentuje sposób rozwiązania.

Czytaj też:

Szefowa MEN o danych ws. edukacji zdrowotnej. „Bardzo źle się stało”Czytaj też:

Na Jasnej Górze zawrzało po decyzjach MEN. To usłyszeli wierni