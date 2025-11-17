Nauczyciele na skraju wytrzymałości. Nareszcie dostali realne wsparcie

Od 3 listopada pedagodzy mogą korzystać z bezpłatnej infolinii psychologicznej stworzonej z myślą wyłącznie o tej grupie zawodowej. Do tej pory nie funkcjonował żaden numer telefonu wsparcia przeznaczony specjalnie dla nauczycieli, choć potrzeba takiego rozwiązania od dawna była przez nich sygnalizowana.

Telefon wsparcia dla pedagogów. Odpowiedź na rosnące napięcia w szkołach

Fundacja Twarze Depresji uruchomiła linię pomocową skierowaną do pracowników oświaty, reagując na narastające wyczerpanie, obciążenie emocjonalne oraz trudności, z którymi mierzą się pedagodzy. Infolinia działa od początku listopada i ma wspierać nauczycieli zmagających się z wypaleniem zawodowym, nadmiernym stresem czy problemami w relacjach z uczniami, rodzicami i współpracownikami.

Każdy nauczyciel, który czuje się przeciążony obowiązkami, może w każdy poniedziałek między 13:00 a 17:00 zadzwonić pod numer +48 510 338 182, gdzie dyżurować będą psychologowie gotowi udzielić profesjonalnego wsparcia. Dzwoniący mogą liczyć na empatyczną rozmowę, zrozumienie ich sytuacji i konkretne wskazówki dotyczące radzenia sobie w trudnych momentach. Linia jest pomocna zarówno dla tych, którzy potrzebują rozmowy, jak i dla osób szukających porady w konkretnej sprawie związanej z uczniem bądź współpracą z rodzicami oraz innymi nauczycielami.

Anonimowa i darmowa pomoc. Pierwszy krok do wyjścia z kryzysu

Wsparcie udzielane w ramach infolinii jest bezpłatne oraz anonimowe. Psychologowie pomagają zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w codziennych wyzwaniach, które towarzyszą pracy nauczyciela. Rozmowa telefoniczna może stać się pierwszym momentem zatrzymania i uporządkowania problemów, które często narastają w ukryciu, bez możliwości bezpośredniego omówienia z kimś z zewnątrz.

Choć wcześniej istniały ogólne linie wsparcia psychologicznego, nowy numer Fundacji Twarze Depresji jest wyjątkowy, ponieważ został opracowany specjalnie dla nauczycieli. Dzięki temu pedagodzy otrzymują pomoc dopasowaną do specyfiki ich pracy i codziennych wyzwań, jakie niesie ze sobą środowisko szkolne.

