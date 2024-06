Te osoby komary „gryzą” częściej. Jaki jest powód?

Choć lato jeszcze na dobre się nie zaczęło, sezon komarów jest już w pełni. Łatwo zauważyć można, że te owady preferują krew niektórych ludzi bardziej niż innych. Zgodnie z najnowszymi badaniami, czynnikiem zapraszającym komary do poczęstunku jest wcześniejsze spożycie piwa.

Te czynniki zapraszają komary na ucztę

Każdy z nas zna charakterystyczne brzęczenie i swędzenie; są trudne do zniesienia, szczególnie w nocy. Do tego dochodzą czerwone plamki, które są widoczne przez wiele dni i nieustannie zachęcają do drapania. Naukowcy od wielu lat badają, którzy ludzie są szczególnie atrakcyjni dla komarów. Istnieje wiele czynników na to wpływających.

Portal chip.de informuje, że jednym z nich może być kolor ubrań potencjalnej komarzej ofiary. Czarne i ciemne kolory przyciągają te insekty. Komary lgną też do osób cierpiących na choroby wirusowe.

Niedawno jednak odkryto, że niebagatelną rolę w tym temacie może odegrać spożycie alkoholu przez delikwenta, na którego czai się komar.

Zbadano trzy elementy. Alkohol przyciąga bzyczące insekty

W grupie testowej składającej się z 13 osób (12 mężczyzn w wieku od 20 do 58 lat i 24-letnia kobieta) oraz osoby kontrolnej (30-letni mężczyzna) analizowano spożycie alkoholu, wydzielanie potu i temperaturę skóry.

Zmierzono wszystkie trzy czynniki przed i po wypiciu 350 mililitrów piwa o stężeniu etanolu wynoszącym 5,5 procent. Wtedy badanie wykazało, że odsetek komarów, które wylądowały na ochotnikach, wzrósł po wypiciu piwa w porównaniu do sytuacji przed piciem alkoholu. Wniosek był jasny — spożycie alkoholu stymuluje przyciąganie komarów.

