Co robią dwa Złote Lwy w Lesie Bielańskim?

Co roku festiwal ÓFF daje okazję do bliższego zapoznania się z dziełami młodych twórców. Podczas trzeciej edycji festiwalu jego organizatorzy skupili się na jednym gatunku filmowym – dokumencie, dlatego w konkursie dla debiutantów zaprezentowane zostaną zgłoszone filmy dokumentalne.

Dla widzów to szansa na odkrycie, jakie palące pytania pobudzają wyobraźnię początkujących dokumentalistów. Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bielany i specjaliści związani z problematyką filmową, wyłoni spośród filmów konkursowych zwycięzcę.

Poza konkursem odbędą się także pokazy filmów ze Studia Munka i z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Produkcje prezentowane w ramach pokazów specjalnych w ostatnich latach świeciły triumfy na wielu festiwalach. Pojawi się film „ Więzi” Zofiii Kowalewskiej, który zdobył nagrodę specjalną Jury w Konkursie Studenckim IDFA 2016 w Amsterdamie oraz Srebrnego Smoka na Krakowskim Festiwalu Filmowym, „ Polonez” Agnieszki Elbanowskiej, który na festiwalu „ Młodzi i Film" w Koszalinie zdobył wyróżnienie w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów oraz „ Wolta” Moniki Koteckiej i Karoliny Poryzały, który zdobył wyróżnienie Hot Docs Film Festival w Toronto. Warszawska Szkoła Filmowa zaprezentuje dwa dokumenty: „ Dziadek”, reż. Andrzej Święch i „ Bajeczki na dobranoc”, reż. Marek Ułan-Szymański. Oba f ilmy gościły w Moskwie na Festiwalu „ Wisła”.

Chociaż festiwal jest młody, może poszczycić się już pokazami filmów z najlepszych uczelni w kraju. Na poprzednich edycjach ÓFF gościli m.in. Michał Oleszczyk – dyrektor Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Aleksander Pietrzak, obiecujący reżyser, mający na swoim koncie ciepło przyjęte zarówno przez widzów, jak i krytyków „ Mocna kawa wcale nie jest taka zła” z Marianem Dziędzielem, Wojciechem Mecwaldowskim w rolach głównych oraz poruszający „ Ja i mój tata”.

Jak mówi prezes Stowarzyszenia Soczewka Kultury Maciej Pajączkowski: N aszym celem jest popularyzowanie kina offowego oraz promowanie osiągnięć debiutantów i amatorów. Dokument to w polskiej kinematografii gatunek o pięknej i bogatej tradycji, wciąż poszukujący nowych form wyrazu, dlatego to właśnie jemu poświęcone będą projekcje, a także panele dyskusyjne i spotkania z gośćmi festiwalu. Do udziału w dyskusjach serdecznie zapraszamy t akże widzów.

Kiedy: 26.10.2017 r. Gdzie: Aula Muzyczna, Wydział Nauk Humanistycznych, UKSW, ul. Dewajtis 5

PROGRAM:

9:45 – Otwarcie Festiwalu, przemówienie Dziekana WNH prof. Kazimierza

Pawłowskiego

10:00 – panel dyskusyjny Zarządzanie wizerunkiem w sektorze kreatywnym,

czyli j ak zaprezentować f estiwal, szkołę artystyczną, i nstytucje kultury 11:15-11:30 – przerwa

11:30 – Pokaz filmów konkursowych

1. Kopciuszek r eż. Magdalena Sienicka

2. Inspicjent r eż. Aleksandra Kuśmierska

3. Samotność wśród l udzi r eż. Karolina Terka

4. Pucybut r eż. Aleksandra Kamińska

5. Mów mi Rico r eż. Szymon Piegza

6. Kangchenjunga r eż. Krystyna Rachwał

13:00-13:15 – przerwa 13:15 – Pokaz f ilmów specjalnych

Studio Munka

1. Więzi, r eż Zofia Kowalewska

2. Wolta, r eż Monika Kotecka, Karolina Poryzała 3. Polonez, r eż Agnieszka Elbanowska

Warszawska Szkoła Filmowa

1. Dziadek, r eż. Andrzej Święch

2. Bajeczki na dobranoc, r eż. Marek Ułan-Szymański 14:30 – ogłoszenie wyników konkursu